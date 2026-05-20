Роботы и ИИ будут контролировать работу трубопроводов в России

ГК «Росводоканал» выступил инфраструктурным партнером совместного проекта «Роботруба» Группы «Пполипластик» и НИУ МГСУ по созданию системы цифрового мониторинга трубопроводных систем. Подписано трехстороннее соглашение о создании консорциума, нацеленного на переход от реактивной схемы обслуживания коммунальных и промышленных инженерных сетей к прогнозируемому управлению их техническим состоянием. Об этом CNews сообщили представители ГК «Росводоканал».

Создаваемый Консорциум под названием «Парус» («Предиктивная аналитика и роботизация трубопроводных систем») объединит ресурсы участников для создания умной системы управления сетями с роботами для диагностики и технологиями искусственного интеллекта для прогнозирования и принятия решений. Для этого стороны займутся подготовкой профильных кадров, разработают научные модели прогнозирования дефектов и роботизированную систему внутритрубной диагностики.

В роли инфраструктурного оператора «РВК.Цифровые решения» (входит в ГК «Росводоканал») будет предоставлять ретроспективные и операционные данные для обучения и валидации предиктивных моделей. В дальнейшем компания внедрит готовые решения в бизнес-процессы управления трубопроводными системами.

«Группа компаний «Росводоканал» обеспечивает водоснабжение и водоотведение во многих городах России, поэтому для нас как инфраструктурного оператора критически важно тестировать инновации не в лаборатории, а на реальных сетях с живыми данными. Консорциум “Парус” — это уникальный механизм, где валидация каждой модели проходит через призму практической эксплуатации. Мы предоставим партнерам массивы ретроспективных данных и создадим пилотный полигон, чтобы все разработки в рамках консорциума можно было проверять на прочность на практике. Результатом станет снижение операционных издержек и повышение надежности водоснабжения», – сказал генеральный директор «РВК.Цифровые решения» (ГК «Росводоканал») Александр Перфилов.

Технологическим партнером проекта выступает компания «Полицифра» (входит в Группу «Полипластик»). Она создает роботизированную платформу для диагностики труб изнутри с использованием моделей машинного обучения.

«Устойчивое развитие Группы «Полипластик» зависит в том числе от успешности и эффективности наших заказчиков. Внедрение нашими клиентами – водоканалами, коммунальными и промышленными предприятиями — передовых цифровых технологий эксплуатации и предиктивной диагностики трубопроводных систем позволит им кратно повысить надежность инфраструктуры и оптимизировать затраты на ее содержание. Чем выше эффективность их деятельности, тем стабильнее и долгосрочнее спрос на нашу продукцию. Поэтому мы рассматриваем технологию интеллектуального мониторинга как стратегический инструмент, укрепляющий всю цепочку: от производителя материалов до конечного потребителя услуг. Это наш вклад, как в технологическое лидерство отрасли, так и в качество жизни миллионов граждан», – рассказал генеральный директор ООО «Полицифра» (Группа «Полипластик») Владимир Муромцев.

НИУ МГСУ как базовая организация возьмет на себя координацию научно-исследовательской части проекта и управление дорожной картой проекта «Роботруба».

Как пояснил директор научно-технических проектов НИУ МГСУ, доктор технических наук Олег Кабанцев: «Для НИУ МГСУ развитие совместных технологических проектов с организациями отрасли имеет особое значение, поскольку именно в таком формате прикладные задачи эксплуатации инженерной инфраструктуры преобразуются в научно обоснованные решения, цифровые модели, новые методы диагностики и подготовки инженерных кадров. Участие в консорциуме позволяет объединить исследовательские компетенции университета, запрос индустриальных партнёров и возможности пилотного внедрения, что особенно важно для создания технологий предиктивного мониторинга трубопроводных систем».

Основой системы станут сенсорные подсистемы и мобильные роботы, которые в режиме реального времени будут собирать и передавать данные о состоянии коммунальных и промышленных сетей. Это позволит прогнозировать развитие дефектов и потенциальных аварий, а также формировать рекомендации по эффективной эксплуатации, плановому ремонту и своевременной замене участков труб.

Благодаря сотрудничеству сторон в рамках консорциума управление техническим состоянием сетей будет строиться на основе данных объективного контроля. Ожидается, что внедрение роботизированной системы позволит ресурсоснабжающим организациям снизить аварийность до 50%, оптимизировать расходы на обслуживание и ремонт, а также повысить надежность водоснабжения и водоотведения для миллионов потребителей.