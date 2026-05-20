«Лукоморье» и «Гистех» будут развивать платформу «ГосТех»

ИТ-экосистема «Лукоморье» и ИТ-компания «Гистех» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Компании объединят технологические компетенции для развития платформы «ГосТех» и создания инструментов, которые позволят быстрее запускать государственные цифровые сервисы и автоматизировать процессы без сложной разработки. Об этом CNews сообщил представитель «Лукоморья».

В рамках партнерства компании планируют проводить совместные экспертные сессии, формировать рабочие группы, обмениваться технологической экспертизой и разрабатывать новые решения для цифровизации государственного сектора. Стороны ожидают, что сотрудничество станет важным шагом в развитии экосистемы «ГосТех» и позволит ускорить внедрение современных отечественных технологий в государственных информационных системах.

По словам генерального директора ИТ-экосистемы «Лукоморье» Арсена Благова, партнерство позволит значительно ускорить создание современных цифровых сервисов для государства: «Объединение наших компетенций открывает новые возможности для развития платформы «ГосТех». Мы рассчитываем, что совместная работа позволит вывести на рынок более гибкие и эффективные инструменты цифровизации, способные быстро адаптироваться под задачи ведомств и государственных организаций».

«Мы уверены, что совместное развитие инструментов ускоренной разработки станет важным шагом в цифровизации государственного управления. Партнерство с «Лукоморьем» позволит нам предложить рынку новые технологические решения», — сказал Алексей Стержантов, генеральный директор «Гистех».

