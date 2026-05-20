«Аквариус», «Астра Консалтинг», «Аксель Про» и «Техпромсофт» создадут доверенные программно-аппаратные комплексы для государственных ведомств

Компании «Аквариус», «Астра Консалтинг», «Аксель Про» и «Техпромсофт» объявили о стратегическом партнерстве, направленном на выпуск российских доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) для федеральных органов исполнительной власти. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Участники планируют охватить полный цикл создания продукта: от проектирования аппаратной платформы до сертификации готового решения в регулирующих органах. Такой подход снимет с ведомств задачу самостоятельной стыковки разрозненных продуктов и позволит получить единое решение с подтвержденным уровнем доверия и сквозной поддержкой.

Результатом сотрудничества станет разработка линейки ПАК, полностью исключающих зависимость от неконтролируемых компонентов. Каждый комплекс пройдет сквозную верификацию: «Аквариус» обеспечит аппаратную платформу, соответствующую требованиям Минпромторга; «Астра Консалтинг» адаптирует системное ПО под национальные стандарты защиты информации; «Аксель Про» доработает прикладные сервисы управления сетевым доступом, а «Техпромсофт» интегрирует компоненты в единую архитектуру и обеспечит внедрение в ИТ-инфраструктуру заказчика.

«Главный барьер на рынке доверенных решений — разрыв между закупкой компонентов и реальным вводом системы в эксплуатацию. В нашем партнерстве весь процесс — от аппаратной платформы до сертификации — объединен в едином производственном контуре. Благодаря этому заказчик получает уже готовое и верифицированное решение с подтвержденным соответствием требованиям, а не поэтапно реализуемый проект с распределенными рисками», — сказал Олег Копицын, генеральный директор группы компаний «Аквариус».

«Программная среда для государственных информационных систем требует особого подхода: здесь недостаточно написать код, соответствующий техзаданию. Необходимо с первого дня закладывать архитектуру, рассчитанную на сертификацию и длительный жизненный цикл. В рамках стратегического партнерства мы получаем возможность делать это синхронно с разработкой аппаратной платформы, что кратно сокращает time-to-market конечного решения», — сказал Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор компании «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра»).

«Прикладной уровень — это то, с чем конечный пользователь взаимодействует ежедневно, и здесь компромиссы по удобству работы и функциональности недопустимы. Наша задача — доработать сервисы управления сетевым доступом таким образом, чтобы они бесшовно работали на целевой аппаратной платформе и в связке с системным ПО партнеров. Заказчик должен получать не просто безопасное, но и удобное в эксплуатации решение», — сказал Денис Гущин, заместитель генерального директора компании «Аксель Про».

«Доверенный ПАК — это не только техника и софт, но и экспертиза, основанная на многолетнем опыте внедрения данных решений в Банке ПСБ, а также полный пакет документов, подтверждающих его соответствие требованиям регуляторов. Мы берем на себя разработку концептуальной архитектуры комплекса, системную интеграцию и сертификацию, чтобы на выходе заказчик получал не просто работающий комплекс, а юридически чистый продукт, готовый к эксплуатации в контуре ФСТЭК и ФСБ», — сказал Сафрон Дандаев, генеральный директор компании «Техпромсофт».