CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Искусственный интеллект будет контролировать нарушения на воде

Представлена система видеонаблюдения для контроля безопасности на воде «Цифровой берег». Платформа предназначена для фиксации нарушений со стороны маломерных судов и мониторинга зон купания. Об этом CNews сообщили представители ГК «Урбантех».

Система формирует единый цифровой контур мониторинга акваторий, маломерных судов и мест отдыха у воды. За счет применения модулей видеоаналитики на основе нейросетевых технологий камеры в автоматическом режиме выявляют превышение скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, остановку или стоянку в запрещённых местах, движение в запрещенном направлении, а также фиксируют опасное маневрирование. ИИ-модуль также распознает тип судна, его бортовой номер и нарушение правил безопасности пассажиров, включая отсутствие спасательных жилетов.

В части контроля зон купания «Цифровой берег» определяет заплыв за буйки и в запрещенные зоны, нахождение водного транспорта в зоне купания, присутствие людей на закрытом пляже в ночное время или во время шторма, а также помогает подсчитывать количество отдыхающих на пляже и в воде.

По оценке экспертов ГК «Урбантех», разработчика платформы, внедрение подобных систем становится актуальным на фоне роста числа маломерных судов и ограниченных возможностей существующей модели контроля. Российский парк ежегодно пополняется примерно на 30–50 тыс. единиц, при этом количество выявляемых нарушений остаётся на уровне 35–38 тыс. случаев в год. При общем парке около 1,5 млн судов это указывает на необходимость перехода к более системному и технологичному мониторингу акваторий.

В рамках пилотного проекта в Московской области в одной из акваторий региона были установлены четыре камеры видеонаблюдения. По словам заместителя генерального директора ГК «Урбантех» Дениса Фураева, за время пилота система «Цифровой берег» выявила свыше 3,6 тыс. случаев опасного маневрирования судов, более 2 тыс. случаев движения вдоль фарватеров, порядка 320 случаев движения в запрещённом направлении, распознала около 630 номеров судов и зафиксировала 160 случаев швартовки в неположенном месте. Кроме того, было выявлено 289 человек в воде.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Наиболее интенсивная фиксация нарушений пришлась на август 2025 г., период активной навигации. За месяц система зафиксировала около 5 тыс. правонарушений. Среди наиболее распространенных — опасное маневрирование катеров и гидроциклов, а также отсутствие спасательных жилетов.

«Сегодня на воде сохраняется явное несоответствие между ростом числа маломерных судов и возможностями контроля. Пилот в Московской области показал, что современные системы видеоаналитики уже способны не просто фиксировать присутствие судна, а выявлять опасные сценарии поведения и нарушение правил безопасности в автоматическом режиме. По сути, речь идёт о формировании новой цифровой модели контроля на воде — более системной, превентивной и масштабируемой», — сказал Денис Фураев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности

В США катастрофа в образовании. Результаты тестов по математике и чтению падают 13 лет подряд

У Саудовской Аравии появился первый коммерческий квантовый компьютер

Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290