ГК Softline и Минцифры Республики Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и Министерство цифрового развития Республики Марий Эл заключили соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения и цифровизации городской инфраструктуры в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Министерство цифрового развития Республики Марий Эл координирует политику в сферах информационной безопасности, цифрового развития, информационных технологий и телекоммуникаций. Среди ключевых задач – организация межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, а также реализация государственной политики в сфере ИТ. Благодаря партнерству с компанией «Софтлайн Решения» регион сможет последовательно заместить иностранные технологии, сохраняя непрерывность оказания услуг и высокий уровень кибербезопасности.

Первый этап сотрудничества стартовал с пилотного тестирования и закупки базового пакета лицензий. Инженеры «Софтлайн Решений» провели аудит текущей среды и помогли подобрать конкретные программные продукты, совместимые с инфраструктурой заказчика.

Softline Enterprise Agreement – это комплексный сервис экспертного сопровождения российского ПО на всех этапах: от закупки до эксплуатации. Для министерства это означает централизованное управление портфелем программного обеспечения. Главное преимущество Softline Enterprise Agreement – в том, что заказчик получает единое окно для техподдержки, консультаций экспертов «Софтлайн Решений» по интеграции, доступа к курсам «Академии Софтлайн». Личный кабинет позволяет прозрачно управлять активами, использовать ролевую и холдинговую модели доступа, проводить быстрые закупки и получать доступ к тестовым ресурсам (демокафе, пробным лицензиям).

По мере приобретения лицензий в рамках Softline Enterprise Agreement клиент получит доступ к сервисным преимуществам – техподдержке, консультациям по внедрению и обучению сотрудников. Такая модель взаимодействия снимает с министерства операционную нагрузку. Вместо координации множества поставщиков, согласования разрозненных документов и самостоятельной интеграции продуктов заказчик получает поддержку на всех этапах: от выбора решений под текущую среду до сопровождения в процессе эксплуатации. Это сокращает сроки внедрения и минимизирует риски несовместимости.

«Вот уже более 30 лет мы работаем с государственными заказчиками и накопили серьезную экспертизу в лицензировании и импортозамещении. В рамках Softline Enterprise Agreement мы предлагаем не просто поставку ПО, а комплексный подход: помогаем выбрать решение, обеспечиваем техническую поддержку и обучение. Для Минцифры Республики Марий Эл это возможность выстроить управляемую и прозрачную систему цифровых активов», – сказал Эдуард Коваленко, директор по развитию бизнеса в ПФО компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Успешная цифровизация возможна лишь при четко выстроенных процессах и доверительном сотрудничестве с технологическими компаниями. Вместе с “Софтлайн Решениями” мы подобрали оптимальные ИТ-решения, которые полностью соответствуют нашей инфраструктуре и задачам. Уверены, что такое партнерство позволит повысить качество и скорость реализации государственных программ в сфере цифрового развития региона», – отметил Анатолий Кадыков, врио министра цифрового развития Республики Марий Эл.

