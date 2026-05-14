ДОМ.РФ: запущен маркетплейс цифровых решений для девелоперов

Минстрой России и «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) запустили маркетплейс российских цифровых решений для всех этапов девелоперского цикла. Платформа создана на базе отраслевого Центра по цифровизации жилищного строительства «Эксперт.дом.рф».

Эту инициативу обсудили участники пленарной сессии «Искусственный интеллект — новая эффективность в строительной отрасли» XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». На сессии также обсуждалась стратегическая роль технологий искусственного интеллекта в достижении национальных целей развития строительного комплекса.

«Запуск маркетплейса цифровых решений для девелоперов является закономерным этапом цифровой трансформации строительной отрасли, который позволяет двигаться от точечных внедрений к созданию прозрачной экосистемы, где каждый участник рынка может быстро найти верифицированный инструмент для решения своей задачи. Важный момент, что значительная часть решений уже сегодня опирается на технологии искусственного интеллекта. Именно такая системная цифровизация, поддержанная качественными данными и проверенными продуктами, является ключевым драйвером федерального проекта «Новый ритм строительства» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Таким образом, закладывается основа для реального сокращения инвестиционно-строительного цикла, снижаются издержки строительных организаций, что способствует созданию комфортной городской среды для граждан России», — отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Новая карта решений охватывает полный инвестиционно-строительный цикл: предпроект, проектирование, строительство, продажи, маркетинг, эксплуатацию и сопровождение бизнеса девелопера. Все решения проходят обязательную верификацию по стандартам ДОМ.РФ. Уже сегодня практически четверть маркетплейса решений для девелоперов включает в себя продукты с технологиями искусственного интеллекта, причём большинство из них предназначены для этапов продаж и маркетинга.

«Запуск маркетплейса на базе “Эксперт.дом.рф” — это важный шаг к системной цифровизации российской строительной отрасли. Мы создаём прозрачный инструмент, который позволяет девелоперам быстро находить проверенные цифровые решения под свои задачи, а разработчикам — предлагать продукты, соответствующие единым отраслевым стандартам. Верификация решений гарантирует качество и надёжность, а акцент на продуктах с ИИ поможет отрасли ускорить инвестиционно-строительный цикл и повысить эффективность на всех этапах», — отметил член правления, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Ранее в отрасли с помощью ДОМ.РФ уже реализован масштабный цифровой проект по обмену данными между участниками рынка недвижимости, обеспечив мониторинг 100% строек первичного рынка в стране. Новый маркетплейс продолжает эту логику, предоставляя рынку доступ к верифицированным отраслевым решениям и стимулируя внедрение искусственного интеллекта в девелопменте.

По итогам совместного исследования ДОМ.РФ и «Сколково» 2025 года 17% всех цифровых решений в отрасли уже включают технологии ИИ. Теперь у участников рынка появится единая платформа для их выбора и применения.



