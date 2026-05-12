«Наносемантика» разработала интеллектуальную систему классификации обращений граждан для Минюста РФ

«Наносемантика», российский разработчик решений на основе нейросетей, реализовала проект классификатора для обработки входящей корреспонденции и распределения обращений граждан между исполнителями для Минюста РФ. Система развернута в инфраструктуре заказчика и продолжает развиваться. Об этом CNews сообщил представитель «Наносемантики».

До внедрения классификатора распределение обращений выполнялось вручную. Письма, поступающие на электронную почту ведомства, сначала попадали в специальное подразделение, где сотрудники просматривали их и направляли в соответствующие департаменты и отделы. Такой процесс требовал значительных временных и трудозатрат. Внедрение решения позволило автоматизировать ручную сортировку и существенно сократить нагрузку на сотрудников.

Классификатор реализован как набор взаимосвязанных микросервисов: основной сервис отвечает за логику обработки и классификации документов, отдельный сервис с СУБД обеспечивает хранение информации о заданиях на обработку файлов, включая названия и даты изменения документов, статусы обработки и результаты классификации, а также используется сервис для извлечения текстового содержимого из PDF-документов.

В рамках последнего обновления разработчики значительно углубили классификацию: теперь обращения автоматически распределяются не только по департаментам, но и по конкретным отделам внутри них. В результате в систему включены 102 отдела в составе 29 департаментов. После доработок точность классификации департаментов достигла 0,89, а точность определения отделов ‒ 0,84.

Внедрение решения позволило практически исключить ручную сортировку из повседневной работы: если раньше распределением обращений занимался отдел специалистов, то теперь для контроля процесса достаточно 1–2 сотрудников.

Сабина Спирина, генеральный директор компании «Лаборатория Наносемантика», сказала: «Наши решения уже доказали свою эффективность в проектах с миллионами пользователей и обращений, и этот кейс ‒ ещё одно тому подтверждение. Внедрение интеллектуальной классификации позволяет не только существенно снизить операционные затраты, но и повысить прозрачность и управляемость процессов. Здесь искусственный интеллект решает прикладную задачу: автоматизирует рутинные операции, сокращает время обработки обращений и повышает качество маршрутизации. В результате выигрывают все стороны ‒ и организация, и конечные пользователи».

Для «Наносемантики» это не первый совместный проект с Министерством юстиции РФ: ранее, в 2024 г., был разработан и представлен первый в России нейроюрист «Юстина».

