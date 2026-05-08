YADRO и «ГлавНИВЦ» объединят усилия для развития ИИ в России

Технологическая компания YADRO и ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на трансфер технологий, тестирование отечественных решений и развитие инноваций в сфере искусственного интеллекта.

«ГлавНИВЦ» специализируется на высокопроизводительных вычислениях и обработке больших данных, занимается разработкой и внедрением передовых IT-решений для государственных нужд, включая моделирование сложных систем и поддержку научных исследований.

Стороны будут содействовать инновационным проектам и НИОКР в сфере ИИ, включая генеративный ИИ, для укрепления научного и коммерческого потенциала России. Планы включают разработку вычислительной инфраструктуры, программно-аппаратных платформ, пилотных проектов, повышение квалификации специалистов в области ИИ.

«YADRO развивает вертикально интегрированную инфраструктурную платформу для ИИ: серверы, сеть, хранение, инфраструктурное ПО и поддержку ускорителей разных производителей. Мы рады партнерству с «ГлавНИВЦ», которое объединит наши экспертизы для создания передовых отечественных решений. Соглашение открывает новые горизонты для трансфера технологий, тестирования решений и реализации инновационных проектов, укрепляя технологический суверенитет России и ее позиции на глобальном рынке ИИ», — отметил Александр Бакулин, коммерческий директор YADRO.

«Партнерство с YADRO позволит объединить лучшие компетенции в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта для создания инновационных отечественных решений в критически важных IT-сферах. Такое стратегическое партнерство сократит путь к практическому применению востребованных научных наработок и откроет новые возможности для развития науки и бизнеса в интересах государства и общества», — отметил Александр Ковчев, директор ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации.

О YADRO

YADRO — российская технологическая компания, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров.

О ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации

ФГУП «ГлавНИВЦ» — интегратор в области информационных технологий и решений по обеспечению информационной безопасности, единый центр экспертизы, развития и управления цифровизацией в организациях государственного сектора. «ГлавНИВЦ» реализует полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектирует и обеспечивает меры защиты, разрабатывает и внедряет широкий спектр прикладных отраслевых и специальных информационных систем и доверенных инфраструктурных решений, включая вычислительные ресурсы и безопасные каналы связи.

