Около 12 тыс. закупок по потребностям состоялось на «Портале поставщиков» в I квартале 2026 года

В I квартале 2026 г. региональные заказчики успешно провели на «Портале поставщиков» 11,9 тыс. закупок по потребностям. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Закупка по потребностям – это формат, подходящий для оперативного приобретения различных товаров, работ и услуг региональными заказчиками. За январь – март этого года по итогам таких процедур на «Портале поставщиков» заключили 11,9 тыс. сделок. Снижение начальной цены контракта составило в среднем восемь процентов, что позволило госзаказчикам сэкономить бюджетные средства. Наиболее востребованными категориями стали лекарственные средства и медицинские материалы, пищевые продукты и услуги по дополнительному образованию», – отметила Мария Багреева.

При закупке по потребностям заказчик размещает на портале заявку на приобретение необходимых ему товаров, работ или услуг, устанавливая определенный срок подачи предложений. Победитель определяется на основе наиболее важных для заказчика критериев: цены, сроков поставки, качества продукции или других.

«Участвовать в закупке по потребностям на «Портале поставщиков» могут предприниматели из любого региона. Наиболее активными в первом квартале этого года были поставщики из Ханты-Мансийского автономного округа, которые заключили 1,8 тыс. сделок. Также в число лидеров вошли Пермский край — 1,7 тыс. контрактов и Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,6 тыс.», – сказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. На портале работают больше 400 тыс. поставщиков со всей страны и заказчики из 44 регионов. Недавно к порталу присоединились заказчики из Курской области, об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,4 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

