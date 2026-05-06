Ежедневная аудитория Mах превысила 85 миллионов пользователей

Ежедневная аудитория Mах превысила 85 млн пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 млн человек, отправлено более 150 млрд сообщений и совершено свыше 6 млрд звонков. Об этом CNews сообщили представители Мах.

В Mах создано более 7 млн приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 млн подписчиков.

Количество иностранных пользователей в Mах превысило 8 млн. Ежедневно иностранцы совершают 1,7 млн звонков и отправляют более 23 миллионов сообщений.

Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Совершать звонки и отправлять сообщения в Mах могут пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.