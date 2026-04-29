«Контур» продолжает развивать обмен документами через «ГосЭДО»

Благодаря сервису от «Контура» организации теперь могут самостоятельно зарегистрироваться в «ГосЭДО» и обмениваться письмами с федеральными и региональными органами власти, муниципалитетами и другими государственными учреждениями. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

До недавнего времени система межведомственного ЭДО использовалась только для обмена между госорганами. С развитием платформы «ГосЭДО» к этому контуру подключили муниципалитеты и организации с госучастием, а с 2025 г. — и юридические лица.

В течение 2025 г. «СКБ Контур» проводил пилот обмена документами и письмами через «ГосЭДО». Теперь пользователям «Контур.Диадока» и «Контур.Экстерна» доступна новая версия решения в веб-сервисах. Организации могут самостоятельно зарегистрироваться и начать передавать документы в электронном виде в СФР, МВД, ФССП и другие ведомства. Обмен идет по защищенным каналам через государственные системы «ГосЭДО» и межведомственного ЭДО (МЭДО).

«СКБ Контур» стал первым негосударственным оператором «ГосЭДО» и сегодня является единственным оператором, который позволяет бизнесу становиться участниками платформы «ГосЭДО» и предоставляет сервис для этого. Помимо регистрации, участникам доступны списки входящих и исходящих документов, черновики, отправка и получение писем с приложениями, их просмотр, история отправки и соответствующие статусы документооборота.

Иван Вятчинов, менеджер проекта «ГосЭДО» в «Контуре»: «На платформе уже около 30 тыс. участников, в том числе все федеральные органы исполнительной власти и региональные власти, а также некоторые муниципалитеты. После регистрации можно отправить подписанный электронный документ любому из участников. В ответ другая сторона должна направить транспортную квитанцию и уведомление о регистрации. Таким образом отправитель получит регистрационные номер и дату в СЭД органа власти. Последние, в свою очередь,также могут направлять документы в организации. Более 100 органов власти уже выступили инициаторами такого документооборота, и более тысячи организаций уже зарегистрировались в новом сервисе от "Контура"».

Новое решение доступно организациям при наличии действующих тарифов «Диадока» или «Экстерна». Команда проекта тестирует сценарии использования вместе с клиентами, чтобы в дальнейшем сделать электронную переписку с органами власти удобным рабочим инструментом для бизнеса.

