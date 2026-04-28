Ученые МГУ предложили алгоритм поиска ключевых слов в рукописных документах

Исследователи ВМК МГУ разработали алгоритм, позволяющий находить заданные слова и фразы в цифровых изображениях рукописных текстов. Подход может упростить работу с архивными документами, рукописями и историческими материалами, представленными в виде сканов и фотографий. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Поиск по рукописным текстам остается сложной задачей: качество автоматического распознавания почерка до сих пор ограничено, а важная информация часто содержится не только в тексте, но и в структуре письма, особенностях почерка и расположении слов на странице. Поэтому исследователи продолжают развивать методы, которые позволяют работать с изображениями рукописей напрямую, без их полного перевода в текст.

В предложенном подходе рукописный текст рассматривается как последовательность отдельных штрихов — базовых элементов письма, формируемых движением пера. Алгоритм включает сегментацию изображения на штрихи, их нормализацию и классификацию с использованием математических описаний формы. Далее выполняется сопоставление последовательностей штрихов запроса и документа, что позволяет находить совпадения и оценивать их точность.

Авторы показали, что такой метод обеспечивает устойчивый поиск ключевых слов в рукописных материалах и позволяет ранжировать найденные фрагменты по степени соответствия запросу. В экспериментах алгоритм продемонстрировал высокую точность при работе с реальными рукописными текстами.

«Мы предлагаем рассматривать рукописный текст как структурированный набор штрихов, отражающих сам процесс письма. Такой подход позволяет обойти ограничения классического распознавания и работать напрямую с изображениями рукописей. Это особенно важно для архивов и исторических документов, где сохранение визуальных особенностей текста имеет принципиальное значение», — сказал Леонид Местецкий, профессор кафедры математического прогнозирования ВМК МГУ.

Разработанный алгоритм может применяться при создании поисковых систем для архивов, библиотек и музейных коллекций, а также в исследованиях культурного и научного наследия. Авторы отмечают, что дальнейшее развитие метода связано с расширением наборов данных и адаптацией алгоритма к различным стилям письма.

Результаты исследования опубликованы в сборнике The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.