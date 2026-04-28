CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе
|

Ученые МГУ предложили алгоритм поиска ключевых слов в рукописных документах

Исследователи ВМК МГУ разработали алгоритм, позволяющий находить заданные слова и фразы в цифровых изображениях рукописных текстов. Подход может упростить работу с архивными документами, рукописями и историческими материалами, представленными в виде сканов и фотографий. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Поиск по рукописным текстам остается сложной задачей: качество автоматического распознавания почерка до сих пор ограничено, а важная информация часто содержится не только в тексте, но и в структуре письма, особенностях почерка и расположении слов на странице. Поэтому исследователи продолжают развивать методы, которые позволяют работать с изображениями рукописей напрямую, без их полного перевода в текст.

В предложенном подходе рукописный текст рассматривается как последовательность отдельных штрихов — базовых элементов письма, формируемых движением пера. Алгоритм включает сегментацию изображения на штрихи, их нормализацию и классификацию с использованием математических описаний формы. Далее выполняется сопоставление последовательностей штрихов запроса и документа, что позволяет находить совпадения и оценивать их точность.

Авторы показали, что такой метод обеспечивает устойчивый поиск ключевых слов в рукописных материалах и позволяет ранжировать найденные фрагменты по степени соответствия запросу. В экспериментах алгоритм продемонстрировал высокую точность при работе с реальными рукописными текстами.

«Мы предлагаем рассматривать рукописный текст как структурированный набор штрихов, отражающих сам процесс письма. Такой подход позволяет обойти ограничения классического распознавания и работать напрямую с изображениями рукописей. Это особенно важно для архивов и исторических документов, где сохранение визуальных особенностей текста имеет принципиальное значение», — сказал Леонид Местецкий, профессор кафедры математического прогнозирования ВМК МГУ.

Разработанный алгоритм может применяться при создании поисковых систем для архивов, библиотек и музейных коллекций, а также в исследованиях культурного и научного наследия. Авторы отмечают, что дальнейшее развитие метода связано с расширением наборов данных и адаптацией алгоритма к различным стилям письма.

Результаты исследования опубликованы в сборнике The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026