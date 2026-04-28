Приложением «Госуслуги Моя школа» пользуются более 10 миллионов человек

Приложение «Госуслуги Моя школа» помогает следить за расписанием и домашними заданиями, контролировать успеваемость и планировать день ребенка не только в школе, но и за ее пределами. Его скачали уже 10 млн человек. Месячная аудитория — 4,8 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Приложение бесплатное. Использовать его можно при желании, в дополнение к привычным образовательным инструментам.

Кто пользуется приложением — дети: 53% мальчики, 47% девочки; родители: 75% мамы, 25% папы.

Какие функции самые востребованные: расписание и оценки; статистика результатов за контрольные по классу; возможность похвалить детей; голосовой навык в колонке «Алиса»; создание своих событий в едином расписании.

В каких регионах чаще используют приложение: Белгородская область; Самарская область; Новосибирская область; Свердловская область; Санкт-Петербург.

Пользоваться приложением можно как в браузере, так и на телефоне. Мини-версия приложения интегрирована в мессенджер Мах — благодаря этому все школьные чаты, оповещения от учителей и учебные материалы всегда находятся под рукой. А узнать расписание, оценки и домашние задания можно в колонке «Алиса». Достаточно сказать «Алиса, запусти навык "Госуслуги Моя школа"».