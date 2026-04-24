Российские колледжи и школы закупили более 100 новейших дронов для обучения

К 24 апреля компания «Клевер COEX» реализовала уже более 100 образовательных квадрокоптеров новейшей линейки «Клевер 5» с момента презентации продукта, более 150 единиц готовятся к отгрузке. Среди заказчиков школы и колледжи Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Амурской, Белгородской, Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Тверской и Челябинской областей, Красноярска, республик Бурятия и Саха (Якутия), Дагестана и Чеченской Республики. Об этом CNews сообщили представители «Клевер COEX».

«Высокий спрос на "Клевер 5" мы увидели сразу после релиза — учебные заведения быстро оценили, как новая модель закрывает их реальные запросы. Предыдущая линейка уже доказала свою эффективность, поэтому переход на "пятерку" стал логичным шагом. Именно доверие к продукту и потребность в его улучшенных возможностях обеспечили такой быстрый старт», — сказал директор по продажам «Клевер COEX» Василий Лобанов.

Линейка «Клевер 5» ориентирована на использование в образовательном процессе и охватывает сразу несколько направлений: обучение программированию, пилотированию, инженерную подготовку, исследовательскую деятельность и участие в соревнованиях. В линейку входят две учебные модели, а также спортивная версия «Клевер 5 FPV», предназначенная для гоночных полетов. В комплекты входят камеры, тепловизоры, лидары и другие сенсоры, позволяющие программировать дроны под различные задачи.

kvadrokopter_klever_5_700.jpg

Пресс-служба «Клевер COEX»
«Клевер COEX» реализовала уже более 100 образовательных квадрокоптеров новейшей линейки «Клевер 5»

Сейчас компания работает с обратной связью от образовательных учреждений и на ее основе модернизируют продукт, переводя запросы школ и колледжей в конкретные решения внутри линейки «Клевер 5». Платформа изначально спроектирована как модульная, что позволяет оперативно обновлять функциональность под реальные сценарии применения.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Выход новой линейки образовательных квадрокоптеров «Клевер 5» пришелся на период растущего интереса к обучению беспилотным авиационным системам (БАС). Один из ключевых факторов, повлиявших на это, — приказ Министерства просвещения, согласно которому, в каждой школе оборудуется специализированный кабинет для изучения и работы с беспилотными авиасистемами.

Параллельно с этим активно развивается и спортивное направление. По данным Федерации гонок дронов России, в 2025 г. прошло более 500 соревнований разного уровня — от региональных до международных. Важным этапом в развитии технологичных видов спорта стало в том числе поручение президента России Владимира Путина о включении испытаний по управлению беспилотными авиасистемами во всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, что дополнительно усиливает интерес к сфере.

Уходит эпоха долгостроев. Власти вкладывают четверть миллиарда в ускоряющую стройки ГИС

Власти готовятся открыть доступ к государственным данным для разработчиков ИИ

Опубликованы судебные документы с «нелестными фактами» об Илоне Маске и OpenAI

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Треть интернет-провайдеров России оказалась под угрозой исчезновения из-за нового лицензирования

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще
