Right line сообщила о готовности к переходу на Альбом электронных сообщений 2026.07 платформы Цифрового рубля

Компания Right line, вендор решения для платформы Цифрового рубля, подтвердила полную техническую готовность к предстоящему переходу на новый Альбом электронных сообщений для взаимодействия с платформой цифрового рубля версии 2026.07, опубликованный на сайте ЦБ России в марте 2026 г. В тестовой среде Альбом ожидается 1 июня 2026 г., а официальный запуск запланирован на 1 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Right line.

Все процессы адаптации и интеграции обновленных форматов сообщений планируются к завершению в установленные сроки. Поддержка новых сценариев в решении Right line «ПЦР-Коннект» обеспечит стабильную работу систем участников платформы и сократит время на внедрение для банков и финансовых организаций.

Альбом содержит сразу несколько новых сценариев, связанных с функционалом трансграничных платежей формата B2B и обновления курсов валют. Организации, участвующие в пилотном проекте, смогут как совершать исходящие трансграничные переводы, так и получать входящие. Реализация этих сценариев расширяет возможности платформы цифрового рубля для международных расчётов между юридическими лицами.

Еще один важный сценарий — операции B2C, переводы по реестрам (выплата заработной платы). Юридические лица смогут совершать выплаты заработной платы сразу большому числу получателей в цифровых рублях. Выплаты по реестрам позволят избежать возможных ошибок в заполнении реквизитов, повысить скорость зачисления средств и упростить документооборот.

Кроме того, в Альбоме анонсированы сценарии, подробное описание которых ожидается в последующих выпусках: запрос перечня закрытых СЦР; запрос справок и документов; регистрация и открытие СЦР Клиента-ИП / получение доступа к СЦР; изменение ФП реквизитов Клиента-ИП; изменение Клиентом-ИП своих реквизитов.

«Каждый новый Альбом — это расширение функциональных возможностей платформы цифрового рубля, и Альбом 2026.07 не стал исключением. Трансграничные B2B-переводы и массовые выплаты по реестрам расширяют область применения цифрового рубля и открывают новые возможности для участников. Это логичный и ожидаемый шаг в развитии платформы. Наша команда обеспечила полную поддержку всех новых сценариев в решении «ПЦР-Коннект», чтобы участники платформы могли сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на технических вопросах интеграции», — сказал Андрей Блощецов, генеральный директор Right line.

Переход на Альбом 2026.07 станет следующим этапом развития цифровой финансовой инфраструктуры в России. Реализация обновлений позволит участникам рынка повысить качество обслуживания клиентов, расширить ассортимент услуг и обеспечить соответствие новым требованиям регулятора.