Более 2 млн человек проголосовали за объекты благоустройства

21 апреля на платформе обратной связи «Госуслуг» стартовало голосование за объекты благоустройства. За первые три дня в нем приняли участие уже более 2,2 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2026 г. граждане могут выбрать из более чем 6,7 тыс. общественных пространств — это парки, скверы, набережные, улицы, дворовые территории и другие объекты.

Где можно проголосовать: на «Госуслугах», в приложении «Госуслуги Решаем вместе», с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max.

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней
Самые активные регионы: Башкортостан — 164 тыс., Чечня — 143 тыс., Свердловская область — 140 тыс., Санкт-Петербург — 137 тыс., Кемеровская область — 113 тыс.

Голосование продлится до 12 июня. Выбрать можно только один объект в районе проживания или регистрации. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, могут быть реализованы уже в следующем году.

Другие материалы рубрики

Уходит эпоха долгостроев. Власти вкладывают четверть миллиарда в ускоряющую стройки ГИС

Власти готовятся открыть доступ к государственным данным для разработчиков ИИ

Опубликованы судебные документы с «нелестными фактами» об Илоне Маске и OpenAI

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Треть интернет-провайдеров России оказалась под угрозой исчезновения из-за нового лицензирования

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще
