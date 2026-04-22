ФНС России и «Тензор» завершили обучение бизнеса переходу на ЭТрН

Федеральная налоговая служба совместно с компанией «Тензор» (разработчик системы Saby) завершила масштабный цикл образовательных вебинаров для бизнеса, посвященных обязательному переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН) с 1 сентября 2026 г. Спикерами стали эксперты Saby и представители региональных управлений ФНС России. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Программа охватила 70 из 89 региональных управлений ФНС по всей стране. Она объединила не только бизнес, но и государственные органы — Минтранс, Минцифры, ТПП и др. Переход на ЭТрН затрагивает всех участников рынка — от грузоотправителей и перевозчиков до получателей и самих ведомств, которые также включаются в цифровой документооборот.

«Тензор» не просто информирует рынок, а уже помогает госорганам и бизнесу сделать переход на ЭТрН системным и технологичным. В дальнейшем работа с ведомствами и участниками рынка будет продолжена для развития цифровых решений в логистике.

В рамках программы участникам разъяснили принципы работы с электронной транспортной накладной и взаимодействие с системой ГИС ЭПД, куда поступают перевозочные документы. Доступ к системе имеют ФНС, Минтранс, ГИБДД и другие ведомства.

Разобрали реальные сценарии: мультимодальные перевозки, подписание через «Госключ», работу с шаблонами, массовую обработку документов и отслеживание статусов в реальном времени.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
Отдельное внимание уделили прикладным возможностям: участники увидели, как выстраивается цифровое взаимодействие — от обмена документами до коммуникации внутри них, включая мобильные сценарии для водителей и приемку грузов по QR-коду.

«Мы завершили важный этап — провели по всей России масштабное обучение, объединив на одной площадке госорганы и бизнес. Все они — участники процесса перехода на ЭТрН. Следующий шаг — практическое внедрение решений Saby TMS на стороне государственных органов и участников рынка. Уже сейчас мы начинаем стадию активного внедрения Saby TMS в УФНС и Минтранс», — отметил Денис Малышев, руководитель направления «Транспорт» компании «Тензор».

Другие материалы рубрики

Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

В российских онлайн-магазинах ограничат продажу SIM-карт

Судебная система на сотни миллионов закупает тысячи лицензий антивируса Касперского

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Платформы Kubernetes для комплексного управления разработкой приложений 2026
ОБЗОР Рынок средств управления складом WMS 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР CNewsMarket: карта ИТ-лидеров
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Карта рынка: Системы управления виртуализацией