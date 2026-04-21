Впервые в России система ZALA «Геокосмос» обеспечила управление разными типами БВС

Разработанная компанией ZALA отечественная высокоточная система связи и навигации «Геокосмос» впервые в России обеспечила безопасное эшелонирование и дистанционное управление разнотипными БАС на расстояниях более 100 км без использования спутниковой связи. Об этом CNews сообщили представители ZALA.

17 апреля при участии госкорпорации по ОрВД, ГосНИИ ГА, АО «ГЛОНАСС», АО «НИАТ» и НИЦ «Телеком» успешно прошла демонстрация защищенной линии управления и контроля беспилотных авиационных систем и независимой навигации. Осуществлялся загоризонтный полет беспилотных летательных аппаратов ZALA T-20 и «АИСТ» («Дрон Солюшнс») параллельными курсами с эшелонированием по высоте без прямой радиовидимости с динамическим управлением. В ходе испытаний система «Геокосмос» подтвердила совместимость с бортовыми системами обоих производителей и соответствие требованиям пунктов поручения Президента России № 383 от 16.01.2026.

Технологии, заложенные в основе отечественной системы связи и навигации «Геокосмос», в ближайшей перспективе позволят создать единую суверенную экосистему управления и навигации для беспилотной авиации России, реализуя концепцию бесшовного цифрового неба в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

