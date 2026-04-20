CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье назвали самые востребованные комплексные онлайн-услуги

На региональном портале жителям Московской области доступно 27 комплексных онлайн-услуг по разным жизненным ситуациям. Самой популярной за I квартал 2026 г. стала «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Более 135 тыс. заявлений подали жители региона через комплексные онлайн-сервисы – и это убедительный сигнал, что спрос есть. Когда родитель одним заявлением записывает ребенка сразу в несколько кружков и секций – это реально сэкономленное время и силы. Мы выстраиваем сервисы под конкретные жизненные ситуации людей, а не под удобство системы. Сейчас на региональном портале 27 комплексных услуг – и мы видим, что эта модель работает», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Самая востребованная комплексная услуга на региональном портале – «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств». За первые три месяца 2026 г. ей воспользовались более 66 тыс. раз. Эта услуга дает подмосковным родителям по одному заявлению записать ребенка сразу в несколько кружков и секций.

Среди лидеров и комплексная услуга «Справки Минсоцразвития МО» (8,3 тыс. заявлений). С ее помощью можно получить сразу несколько справок одновременно – о мерах социальной, о размере выплаченной компенсации за ЖКУ, для получения бесплатной юридической помощи.

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

Кроме того, в топ самых популярных комплексных услуг для граждан вошли «Многодетная семья» (7,8 тыс. заявлений). В ее рамках родители с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет могут получить удостоверение многодетной семьи, соцкарту, компенсацию за ЖКУ, выплату на учащегося и льготное питание в школе.

Среди предпринимателей наиболее востребованными стали «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности» (4,8 тыс. заявлений), «Выдача разрешения на размещение объектов» (4,7 тыс. заявлений) и «Предоставление земельных участков на торгах» (3,7 тыс. заявлений).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Судебная система на сотни миллионов закупает тысячи лицензий антивируса Касперского

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

В России освоено производство стратегического материала для тепловизоров нового поколения, критически важных на поле боя

Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Платформы Kubernetes для комплексного управления разработкой приложений 2026
ОБЗОР Рынок средств управления складом WMS 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР CNewsMarket: карта ИТ-лидеров
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Карта рынка: Системы управления виртуализацией