CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области

Областное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинской области и стало основой для развития сервисного подхода в региональной ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Решение используется для поддержки порядка 70 информационных систем и более 4500 автоматизированных рабочих мест, а общее число пользователей достигает около 10 тыс. человек. Ежедневно в системе регистрируется от 300 до 400 обращений, при этом уже 30–40% из них поступает через портал самообслуживания.

Проект реализован в рамках программы импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Основной задачей стало повышение качества и скорости предоставления ИТ-услуг, а также создание единой системы для управления обращениями пользователей и контроля сервисных процессов. Ранее обращения пользователей принимались преимущественно по электронной почте, что ограничивало возможности автоматизации и увеличивало нагрузку на сотрудников. Отсутствие портала самообслуживания и единой системы отчетности усложняло контроль сроков выполнения заявок и требовало значительных трудозатрат на подготовку аналитики.

В рамках проекта на базе Naumen Service Desk Pro была развернута система автоматизации процессов управления ИТ и сервисным обслуживанием. Реализована единая точка обработки обращений, настроен каталог услуг, внедрены процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание, а также создана база знаний для пользователей. Ключевым элементом решения стал портал самообслуживания, который позволяет сотрудникам исполнительных органов подавать заявки по услугам из каталога и отслеживать их выполнение. Интеграция с Active Directory упростила доступ пользователей к системе и позволила быстро подключить большое количество сотрудников.

В системе также настроены дашборды и отчетность, которые позволяют в реальном времени анализировать объем обращений, сроки их выполнения и нагрузку на исполнителей. Это существенно сократило время на подготовку управленческой отчетности и повысило прозрачность сервисных процессов. Внедрение системы позволило централизовать сервисные процессы, сократить время распределения заявок и снизить нагрузку на первую линию поддержки. Появилась возможность оперативно получать аналитику по качеству обслуживания, контролировать выполнение работ и управлять загрузкой исполнителей.

«Для нас было важно не просто внедрить новую систему, а выстроить прозрачный и управляемый процесс оказания ИТ-услуг для органов исполнительной власти. Сегодня мы видим, что система помогает быстрее обрабатывать обращения, снижает нагрузку на сотрудников и дает необходимую аналитику для управления сервисами», — отметил Леонид Мальчер, директор областного государственного казенного учреждения «Центр информационно-технического обслуживания».

«Naumen Service Desk Pro позволяет быстро развернуть сервисную модель даже в масштабных и распределенных организациях. В этом проекте удалось создать единое пространство для управления ИТ-услугами на уровне региона и заложить основу для дальнейшего развития сервисного подхода», — сказал Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen.

В дальнейшем ОГКУ «ЦИТО» планирует развивать систему, включая внедрение практики управления конфигурациями для учета ИТ-активов и анализа их влияния на предоставляемые услуги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Платформы Kubernetes для комплексного управления разработкой приложений 2026
ОБЗОР Рынок средств управления складом WMS 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР CNewsMarket: карта ИТ-лидеров
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Карта рынка: Системы управления виртуализацией