«Хомнет» обеспечил своим клиентам прямой доступ к данным Rudata

ГК «Хомнет» объявляет о доступности для своих клиентов модуля бесшовной интеграции с платформой данных Rudata. Решение позволяет участникам финансового рынка загружать в систему «Хомнет:НФО» верифицированные данные, признанные регулятором, включая оценки Ценового центра НРД и индикаторы Банка России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет».

В отличие от ручного копирования данных, интеграция с Rudata решает актуальную задачу соответствия нормативным требованиям. Модуль автоматически подтягивает в учетный контур справедливую стоимость из НРД, котировальные уровни ММВБ и ключевые ставки ЦБ, что критически важно для расчета собственных средств (ОСБУ) и стресс-тестирования страховщиков (858-П).

Продукт адресован компаниям, для которых аудит и отчетность стоят на первом месте: правляющим компаниям и НПФ (требования к оценке активов); страховым организациям (расчет маржи платежеспособности); профессиональным участникам рынка ценных бумаг, работающим с индексируемыми облигациями и требующим точного номинала на дату.

Ключевые потоки данных, доступные через модуль: справочные данные по ценным бумагам: загрузка данных по ценным бумагам и эмитентам; Котировки: получение ценовых данных, результатов торгов, расчетных и финансовых показателей; данные Ценового центра НРД: загрузка справедливой стоимости по оценке Ценового центра НРД; графики: загрузка графиков платежей по облигациям и данным об офертах; НКД: загрузка актуальных значений НКД на каждый день; номинал на дату: загрузка номинала на дату для ценных бумаг с индексируемым номиналом; кредитные рейтинги: получение текущих и исторических рейтингов ценных бумаг и эмитентов; котировальные уровни ММВБ: загрузка котировальных уровней с Московской Биржи; ставки Ruonia: получение значений процентной ставки межбанковского кредитования; ключевые ставки ЦБ: получение актуальных и исторических значений ключевой ставки Банка России.

Преимущества интеграции с Rudata для бизнеса — нулевая сверка: данные Ценового центра и биржи попадают в отчетность без дополнительной верификации; прозрачность для аудита: каждая загруженная котировка имеет атрибуцию источника (НРД/ММВБ/Интерфакс).

«Для некредитных финансовых организаций автоматизация — это прежде всего снятие регуляторных рисков. Интеграция с RUDATA закрывает главную “головную боль” бухгалтера и риск-менеджера — поиск эталонного источника для оценки», — сказал Александр Самодуров, руководитель направления НФО компании «Хомнет».

«Rudata как поставщик верифицированных данных поддерживает развитие экосистемы интеграторов. Решение, реализованное «Хомнет», — своевременный и удобный шаг, который дает клиентам возможность технически бесшовно подключаться к нашему API. Модуль «Хомнет» — это удобный технический инструмент, позволяющий финансовым организациям оперативно загружать в свой учетный контур справедливую стоимость, ключевые ставки и другие показатели. Появление такого модуля — отличный пример того, как отраслевая экспертиза интегратора делает наши данные еще более доступными для участников рынка», — Елена Малинина, директор центра экономического анализа и руководитель направления развития продуктов для НФО Rudata группы «Интерфакс».


