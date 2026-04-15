Курсы цифровой грамотности для всей семьи разработаны в рамках проекта «Яркая кибербезопасность»

ФГБУ «Научно-исследовательский институт «Интеграл» (подведомственная организация Минцифры России) и анимационная компания «Ярко» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») объявляют о выпуске третьей части пособия «Азбука цифрового защитника» для младших школьников. Об этом CNews сообщили представители «Ярко».

В рамках научно-просветительского проекта «Яркая кибербезопасность» созданы два начальных курса по информационной безопасности: «Цифровой наставник» для педагогов и родителей, и «Азбука цифрового защитника» для школьников. Пособия опираются на современные образовательные методики, адаптированы для разных возрастов и позволяют выстроить непрерывное обучение для всей семьи.

«Наша задача — дать детям и взрослым не просто набор правил, а сформировать системное понимание киберугроз и алгоритмов защиты, — сказал Игорь Свиридов, заместитель директора ФГБУ НИИ «Интеграл». — Создание двух качественных курсов цифровой грамотности — это результат кропотливой работы всех участников нашего проекта: экспертизы специалистов «Интеграла», методического сопровождения РГДБ, а также мощного эмоционального ресурса и компетенций разработчика анимационного контента топ-уровня — компании «Ярко». Мы рады, что пособия получились живыми, понятными и при этом научно выверенными. Вместе с тем, это только начало большого пути».

«Безопасность не должна быть скучной. Запретить детям выходить в интернет мы всё равно не сможем, а вот через анимацию, понятный и близкий им язык, вполне реально встроить культуру безопасности прямо в их повседневную жизнь. Тема эта непростая. Часто она раздражает детей и подростков, потому что сводится к сухим инструкциям и сплошным «нельзя». Именно поэтому для нас запуск «Яркой кибербезопасности» стал настоящим вызовом, чтобы соединить строгую науку, живую анимацию и честный разговор. Без занудства. Без страха. Просто и по-настоящему», — сказала Рената Гарифуллина, лидер проекта «Яркая кибербезопасность» и руководитель направления внешних коммуникаций анимационной компании «Ярко».

Уникальность и целостность проекта «Яркая кибербезопасность» заключается в синергии экспертного знания, профильного методического сопровождения и эстетики анимационного языка. Ключевым и узнаваемым элементом всего проекта является анимационный сериал «Технолайк», который завоевал популярность у подростковой аудитории, став феноменом Рунета, и создал возможность для выстраивания доверительного диалога с молодёжью.

Проект «Яркая кибербезопасность» реализуется при сотрудничестве ФГБУ «НИИ «Интеграл», анимационной компании «Ярко» и Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) при поддержке АРСИБ (Ассоциация руководителей служб информационной безопасности) и Всероссийского общественного движения «Наставники России».

С 2026 года мероприятия научно-популярной и просветительской программы «Яркая кибербезопасность» проводятся в рамках Десятилетия науки и технологий в России и вошли в национальный проект «Молодежь и дети».