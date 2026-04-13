В Республике Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики

В Казани государственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан», технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») и АО «Рассвет 13» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках программы по достижению национальной цели «Цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» и решения задачи развития искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Рассвет 13».

Программа реализуется в рамках Указа Президента России от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» в части формирования рынка данных, их вовлечения в хозяйственный оборот, обмена и защиты, и Указа Президента России от 10 октября 2019 года № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». Стороны планируют работать над повышением темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий, внедрением технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, отраслях экономики и социальной сферы.

АО «Рассвет 13» выступает координатором проекта со стороны региона и обеспечивает связь с бизнес-сообществом и органами власти Татарстана. Академия наук Республики Татарстан обеспечивает научную экспертизу и исследовательскую базу. Platforma предоставляет технологии и методологию для создания кросс-отраслевой платформы обмена данными.

«Академия наук Республики Татарстан видит в этом проекте возможность применить научный потенциал Республики для решения прикладных задач цифровой трансформации, — сказал Рифкат Минниханов, президент Академии наук Республики Татарстан. — Формирование рынка данных и внедрение технологий искусственного интеллекта требуют серьезной исследовательской базы. Партнерство с «Рассвет 13» и Platforma позволит объединить передовой опыт региона с научной экспертизой и технологическими компетенциями».

«Татарстан – это регион, где есть и научная база, и развитое ИT-сообщество, и запрос со стороны бизнеса на работу с данными, — сказал Андрей Тотмаков, генеральный директор Platforma. — Это позволяет отрабатывать решения в условиях, максимально приближенных к реальному рынку. Партнерство с Академией наук Республики Татарстан и «Рассвет13» дает возможность учесть региональную специфику при реализации проектов кросс-отраслевого обмена данными».

Цифровизация

«Татарстан всегда был открыт к инновациям и готов быть площадкой для апробации передовых решений, — сказал Виктор Зубарев, генеральный директор АО «Рассвет 13». — Наша задача обеспечить координацию между всеми участниками проекта и создать условия для успешной цифровой трансформации экономики с учетом интересов бизнеса, науки и государства. Мы благодарны Platforma за готовность работать на региональном уровне».

Стороны планируют проводить совместные мероприятия, создавать рабочие группы и реализовывать пилотные проекты. Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью автоматической пролонгации.

