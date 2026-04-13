Исследование НИУ ВШЭ: создание макросреды «университет — индустрия» способствует технологическому развитию государства

В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выявили точки роста инновационного развития государства. Ускорить внедрение новых технологий может расширение сотрудничества бизнеса и высшей школы, однако для этого необходима система интеллектуальной защиты разработок. Исследование опубликовано в журнале Industry and Higher Education («Индустрия и высшее образование»). Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Оганнес Арутюнян и Цзини Чжан выявили потребности промышленности в наращивании партнерств с университетами в России и Китае, а также барьеры, которые тормозят быстрый трансфер технологий.

«Барьеры между наукой и промышленностью существуют во всех странах, но преодолимы они только при условии, что ученые не ждут, пока система исправится сама. Им необходимо выстраивать контакты с бизнесом на ранних стадиях исследования, а не после его завершения», — Оганнес Арутюнян, приглашенный преподаватель, аспирант НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Для анализа барьеров ученые провели опрос представителей ведущих университетов и компаний в России и Китае. Респонденты оценивали опыт взаимодействия, востребованные механизмы партнерства и факторы, мешающие развитию инновационного климата.

Главным препятствием в расширении взаимодействия участники опроса назвали несовпадение целей. Ученые ориентируются на долгосрочное академическое развитие и уровень проработки проектов. В то же время основной запрос бизнеса — быстрая коммерциализация результатов исследований. Еще один общий барьер — сложная процедура передачи интеллектуальных прав на разработки и юридическое оформление сотрудничества.

Исследование показало, что в Китае трансфер технологий опирается на высокую конкуренцию внутреннего рынка и развитую предпринимательскую культуру. Российские академические практики в большей степени ориентированы на совместное развитие человеческого капитала и повышение качества образования, что связано с наличием собственных центров разработок у крупных промышленных игроков. При этом респонденты обеих стран указали на общий запрос: создание системы коммуникаций между индустрией и высшей школой.

Ученые пришли к выводу, что формирование макросреды «университет — индустрия» способствует технологическому развитию государств. Однако система должна включать механизмы интеллектуальной защиты, снижающей транзакционные риски для обеих сторон. Авторы предлагают развивать институт технологических скаутов (инновационных брокеров), создавать университетские офисы трансфера технологий, а также регулярно проводить выставки и мастер-классы для снижения информационной асимметрии между наукой и бизнесом.

«Ключевое условие успеха в России — создание реальной заинтересованности обеих сторон. Необходима система интеллектуальной защиты, которая снизит транзакционные риски. Гранты, поддержка технопарков и инкубаторов — все это создает среду, в которой у вузов есть стимул коммерциализировать, а у бизнеса — кооперировать», — Оганнес Арутюнян, приглашенный преподаватель, аспирант НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

В дальнейшем ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург планируют разработать дорожную карту расширения сотрудничества между бизнесом и университетами.