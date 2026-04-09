В Подмосковье запись в кружки и секции сделали проще и удобнее

В Подмосковье онлайн-услугу по записи в кружки и секции дополнили новыми автоматическими функциями. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь при подаче заявления система автоматически проверит наличие свободных мест в группе и остаток средств на социальном сертификате. Кроме того, договор на обучение можно будет подписать онлайн – прямо в личном кабинете на регпортале. Это экономит время и избавляет от лишних поездок», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги». Она позволяет по одному заявлению записаться сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования Московской области.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Заявление могут подать родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя.

В Мингосуправления добавили, что в рамках оптимизации в услугу добавили сервис предварительной проверки: если заявка в выбранную группу уже подана и находится на рассмотрении, оформить новую не получится. Это исключает дубли и уменьшает количество отказов в предоставлении услуги.

Другие материалы рубрики

Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн

Известного производителя военных и гражданских БПЛА хотят обанкротить из-за долгов

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО

Сбои интернета добрались до Кремля

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР CNewsMarket: карта ИТ-лидеров
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Карта рынка: Системы управления виртуализацией
ОБЗОР Цифровизация телеком-отрасли
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Провайдеры резервного облачного копирования (BaaS) 2026
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/