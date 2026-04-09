МТС и Минцифры создали цифровую образовательную среду в 104 учебных заведениях Новосибирской области

Компания МТС сообщила о том, что она совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области реализовала комплекс решений для создания цифровой образовательный среды в школах и учреждениях среднего профессионального образования региона. В рамках проекта была установлена необходимая ИТ-инфраструктура, созданы внутренние сети, установлен Wi-Fi и системы видеонаблюдения. В результате ученики и учителя получили безопасный доступ к интернету и государственным информационным системам, например, к электронным журналам, а комплексные системы видеонаблюдения позволят повысить уровень безопасности и порядка в школах.

Работы провели в 104 школах и учреждениях среднего профессионального образования региона. Модернизация коснулась как образовательных учреждений в Новосибирске, так и в районах области. Новые решения были реализованы в Куйбышевском, Ордынском, Барабинском, Северном, Купинском, Тогучинском, Маслянинском, Сузунском, Доволенском, Татарском, Венгеровском, Новосибирском и Черепановском районах, а также в городе Оби и наукограде Кольцово.

В рамках совместного проекта МТС и Министерства цифрового развития и связи для детей и педагогического состава создано бесшовное и безопасное покрытие Wi-Fi для высокоскоростного доступа к интернету. Для безопасности школьников и педагогов организовано видеонаблюдение на основных и запасных выходах зданий. Камеры, установленные на объектах, обладают высокой дальностью подсветки.

«Наш приоритет — реализация комплексных цифровых решений, которые становятся основой для развития бизнеса и повышения эффективности государственного управления в регионе. Мы высоко ценим доверие со стороны Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области и активно участвуем в ключевых технологических инициативах. Это сотрудничество позволяет нам вместе создавать в Новосибирской области цифровую среду, отвечающую самым современным требованиям», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«ИТ-инфраструктура в учебных заведениях создана в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы». С учетом работ, проведенных за последние годы, доступ к защищенной сети создан в 1187 образовательных организациях Новосибирской области. Не только в городских, но и сельских – что очень важно. Мы создаем в регионе равные возможности в использовании цифровых сервисов и качественного контента в сфере образования», — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.