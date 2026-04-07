МФЦ Ненецкого автономного округа перешел на решения «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила об успешной цифровой трансформации МФЦ Ненецкого автономного округа. Учреждение завершило переход на российское офисное ПО «МойОфис». Проект реализован в рамках импортозамещения и затронул как головные офисы, так и самые удаленные точки присутствия центра в Арктической зоне.

МФЦ Ненецкого автономного округа отказался от зарубежных решений, чтобы создать единую и надежную цифровую среду. Перед руководством учреждения стояла задача не просто заменить иностранное ПО, а обеспечить бесперебойную работу 19 территориально обособленных подразделений, мобильных офисов, выезжающих в отдаленные поселки, а также головных центров «Мои Документы» в Нарьян-Маре и поселке Искателей.

Внедрение решений «МойОфис Почта», «МойОфис Документы Онлайн» и «МойОфис Документы Настольные» позволило закрыть все потребности учреждения в офисном ПО. Основным преимуществом стала возможность работы в редакторах как в офисе, так и на выезде. Сотрудникам стационарных подразделений веб-редакторы и облачное хранилище обеспечивают централизованное хранение данных и совместный онлайн-доступ к файлам. А полнофункциональные настольные приложения гарантируют непрерывность работы выездных бригад в условиях отсутствия интернета.

Проект был реализован поэтапно: от анализа ИТ-ландшафта и миграции данных с сохранением целостности информации до бесшовной интеграции с существующей инфраструктурой и обучения персонала.

«МФЦ Ненецкого автономного округа — одно из ключевых социальных учреждений Арктической зоны, и импортозамещение для нас — не формальность, а рабочий процесс, который должен быть незаметен для сотрудников и удобен для людей. В результате внедрения продуктов «МойОфис» мы полностью отказались от зарубежных офисных пакетов и почтовых сервисов. Сегодня все наши подразделения — от центрального офиса в Нарьян-Мape до отделений в отдаленных селах и выездных бригад — перешли на использование «МойОфис». Унификация инфраструктуры и инструменты совместного редактирования ускорили согласование документов и межведомственное взаимодействие», — отметил начальник отдела информатизации и электронного взаимодействия с органами власти КУ НАО «МФЦ» Виктор Семко.

«В условиях нестабильной связи в Арктике у людей сохраняется потребность в оформлении документов. Поэтому главной задачей для нас было не просто выполнить план по переходу на российское ПО, а сделать так, чтобы сотрудники МФЦ могли работать без сбоев в любых условиях. В стационарных офисах мы реализовали возможности совместной работы и безопасного обмена данными. Ключевым же решением для офисов в труднодоступных муниципальных образованиях и выездных бригад стали настольные приложения, обеспечивающие автономную работу без интернета. В итоге получился не просто переход на отечественный софт, а реальный рост доступности госуслуг для жителей самых отдаленных уголков округа», — сказал генеральный директор компании «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

