В Подмосковье проверка статуса аварийного дома перешла в «цифру»

Узнать актуальную информацию о статусе переселения из аварийного жилья в Московской области теперь можно на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Подмосковья получить информацию о статусе переселения из аварийного жилья могут гораздо удобнее и быстрее: вместо похода в администрацию достаточно заполнить онлайн‑форму на региональном портале – и уже через шесть рабочих дней ответ появится в личном кабинете», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» – «Статус недвижимости». Воспользоваться ею могут граждане России из Московской области в случае если дом, в котором они проживают или где у них есть в собственности помещение, официально признан аварийным.

Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и заполнить онлайн‑форму, в которой также потребуется указать собственников жилья и людей, которые живут с заявителем, но не зарегистрированы в помещении. При этом, если такие люди являются совершеннолетними, им придет в личный кабинет на регпортале электронная форма согласия на обработку персональных данных – подтвердить его необходимо в течение трех дней после отправки заявления.

Кроме того, если право на жилое помещение было зарегистрировано до 31 января 1998 г., к заявлению нужно приложить правоустанавливающие документы, например: договор приватизации, свидетельство о праве на наследство, договор купли‑продажи, решение суда и др.

