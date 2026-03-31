Подмосковная организация защитила каналы связи между ЦОДами с помощью компаний «Специнт» и «Инферит Безопасность»

Системный интегратор K2-9b Group, который входит в подразделение «Инферит Безопасность» отечественного вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), и компания «Специнт», которая входит в группу компаний «СПБ», помогли государственному заказчику в Московской области реализовать проект по защите каналов связи между ЦОДами. Для этого использовались сертифицированные средства криптографической защиты информации линейки «Квазар» производства компании «Системы практической безопасности» (входит в группу компаний «СПБ»). Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компании-партнеры «Специнт» и K2-9b Group обеспечили защищенность оптических каналов (до 50 км) между дата-центрами заказчика в соответствии с требованиями российских регуляторов. Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) линейки «Квазар» позволили провести шифрование трафика ГОСТ-алгоритмами с минимальным влиянием на ИТ-сервисы — без потерь пакетов и задержек. Существующая архитектура сети заказчика была полностью сохранена.

Перед внедрением решения «Специнт» и K2-9b Group провели пилотные испытания и подтвердили соответствие оборудования всем техническим и эксплуатационным требованиям клиента. Так решение доказало свою стабильность в реальной инфраструктуре компании.

Сам проект потребовал максимальной вовлеченности со стороны партнеров по реализации и заказчика. Инженеры системного интегратора K2-9b Group развернули защищенную систему в контуре компании, а специалисты сервисного центра компании «Специнт» обеспечили для этого техническую поддержку и предоставили поверенное измерительное оборудование для проведения тестовых испытаний.

Инфраструктура заказчика продолжает расти, в эксплуатацию вводятся новые вычислительные мощности и системы хранения данных, прокладываются новые оптические каналы связи. Поэтому в планах — масштабировать внедренное решение на новых объектах клиента.

«Результаты проекта показали, что защита распределенных ИТ-инфраструктур сегодня может строиться на базе российских решений без компромиссов для производительности и стабильности сервисов. СКЗИ линейки „Квазар“ были органично интегрированы в существующую архитектуру заказчика без ее изменения, и это уже на этапе ввода в эксплуатацию позволило перейти к обсуждению дальнейшего развития и масштабирования системы. — сказал Андрей Козлов, генеральный директор компании «Специнт» (входит в ГК «СПБ»).

«Для нас этот проект стал примером того, как совместная работа команд позволяет уверенно двигаться к цели, даже когда маршрут не совсем прямой. Мы действовали слаженно: быстро принимали решения, подстраивались под меняющиеся условия и поддерживали друг друга на всех этапах реализации проекта. В результате система вышла на заданную орбиту и показала стабильную работу в инфраструктуре заказчика», — отметил Михаил Яненко, директор компании К2-9b Group «Инферит Безопасность» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).