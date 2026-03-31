Отечественный ИИ помог защитить имущественные права жителей Калуги

Управление экономики и имущественных отношений г. Калуги применило российскую ИИ-платформу Beorg Smart Vision, чтобы перевести в электронный формат 1,2 млн листов правоустанавливающих документов – ветшающих приватизационных дел 1990 гг. Документы обработали в 450 раз быстрее по сравнению с ручным трудом. Подготовленная цифровая база данных поможет гражданам подтвердить свои права на недвижимость даже если бумажный архив будет утрачен. Технологию для распознавания данных с помощью искусственного интеллекта разработала компания «Биорг», резидент «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

Ежегодно в Управление поступает порядка двух тыс. запросов на подтверждение прав собственности. Чаще всего обращаются именно к старым документам: по ним вступают в наследство, спорят, заключают договоры и т.д. В начале 2020 гг. стало очевидно, что бумага приходит в негодность: выцветает и разрушается гораздо быстрее положенного срока хранения в 75 лет.

«Если собственник потерял правоустанавливающие документы, а с архивом что-то случилось, это реальная угроза. Человек не сможет подтвердить, на каком основании он владеет имуществом при оформлении сделки купли-продажи, вступлении в наследство, разделе имущества или при расселении из аварийного дома. Ситуация трагическая, ведь у многих наших граждан одна квартира, которую они получили на основе приватизации», - сказали в Управлении экономики и имущественных отношений г. Калуги.

Созданный электронный реестр – не только мера по защите данных, но и способ повысить производительность труда. К базе достаточно задать простой поисковой запрос, чтобы всего за 2 мин получить нужную информацию и сканы документов. Не надо тратить несколько часов, чтобы идти в архив и вручную работать с оригиналами, как раньше.

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов ит в банках

«Оцифровка архивов приватизационных дел инициирована в России на федеральном уровне, это еще один шаг к развитию автоматизированных госсервисов для граждан. Технологии «Биорг» для распознавания и разметки данных помогают ведомствам подготовить машиночитаемые массивы, чтобы сделать взаимодействие граждан и государства более комфортным, быстрым, а в некоторых случаях – проактивным: когда гражданин получает положенную услугу или льготу автоматически», - сказал директор «Биорг» по работе с государственными ведомствами Илья Веригин.

Изначально оцифровку архива в Калуге вели вручную. Однако за целый год удалось перевести в электронный вид лишь десятые доли процента объема документов. В такой динамике оцифровать весь архив получилось бы за 250-300 лет. С помощью технологий «Биорг» проект выполнили всего 3,5 месяца, то есть почти в 300-450 раз быстрее, чем при ручной обработке.

