«Базальт СПО» заключила соглашение с Минцифры Республики Мордовия

«Базальт СПО», производитель системного и инфраструктурного ПО на базе собственной платформы разработки, и Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Документ подписали министр цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия Наталья Санина и коммерческий директор «Базальт СПО» Евгения Крынина.

«Уже несколько лет "Базальт СПО" сотрудничает с разными субъектами Приволжского федерального округа, внедряя надежные и безопасные отечественные решения, — сказала Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». — Вместе с Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия мы сможем реализовать проекты, направленные на обеспечение цифрового суверенитета региона, и создавать надёжные ИТ-инфраструктуры любого масштаба и уровня сложности на базе операционных систем "Альт"».

За пять лет работы в ПФО было продано более 100 тысяч лицензий ОС «Альт».

Действует соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области.

В Республике Татарстан на ОС «Альт» переведено более 13 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) и серверов в организациях здравоохранения. Операционную систему «Альт Образование» перевели на татарский язык.

В Пермском крае создан центр компетенций по импортозамещению программного обеспечения в агропромышленном комплексе.