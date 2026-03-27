Дмитрий Григоренко: Стартовал новый отбор особо значимых ИТ-проектов, претендующих на гранты

Правительство запустило новую волну отбора особо значимых проектов индустриальных центров компетенций. Это ключевые инициативы по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений, направленные на импортозамещение зарубежного программного обеспечения. На их реализацию компании могут получить грантовое софинанирование в размере до 50% от стоимости проектов. Возможный размер гранта составляет от 100 млн до 2 млрд руб. (оператор выдачи грантов – РФРИТ). Курирует развитие ИТ-рынка и импортозамещение ИТ-решений заместитель председателя Правительства России – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Об этом CNews сообщили представители Аппарата Правительства России.

Конкурс проходит по обновленным правилам. Так, например, в этом году был упрощен порядок подачи заявок и сокращен перечень необходимых документов. Также был увеличен срок подготовки детализированного технического задания, календарного плана и сметы проекта – до трех месяцев с момента присвоения проекту статуса особо значимого. Кроме того, для участников особо значимых проектов упрощается механизм подачи отчетности – вводится принцип «одного окна» (через РФРИТ). Это позволит компаниям сосредоточиться на разработке продуктов, а не на бюрократических процедурах.

Приоритет в рамках конкурса по-прежнему отдается проектам с высоким потенциалом тиражирования – то есть ИТ-решениям, которые востребованы не только у одного заказчика, а пользуются спросом сразу у нескольких компаний и могут быть масштабированы в рамках всей отрасли. Таким образом, государство ориентируется на поддержку продуктов для широкого круга компаний. При оценке проектов дополнительные баллы начисляются при подтверждении потенциала тиражирования ИТ-решения со стороны четырех и более заказчиков.

Оценка выручки и возврата налогов также являются ключевыми критериями отбора и рассматриваются как индикаторы реального спроса: чем выше потенциал продаж ИТ-решения, тем больше вероятность, что оно действительно необходимо рынку. Такой подход позволяет повысить отдачу от грантов и направить ресурсы на разработки, которые будут активно внедряться и тиражироваться.

Дополнительным фактором приоритизации остается использование технологий искусственного интеллекта. Проекты с ИИ-компонентом получают преимущество как наиболее перспективные с точки зрения технологического развития и конкурентоспособности.

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода
«Мы последовательно донастраиваем механизм поддержки особо значимых проектов, опираясь на практику предыдущих отборов. В новой волне акцент сделан не только на потенциале тиражирования, но и на удобстве взаимодействия компаний-заказчиков с государством. Так, мы упростили порядок подачи заявок и оптимизировали отчетность. Цель в том, чтобы компании сосредоточили усилия на разработке отечественных и востребованных для всей отрасли цифровых решений, сократив избыточную административную нагрузку», — сказал Дмитрий Григоренко.

Прием заявок продлится до 27 апреля, решение о поддержке будет вынесено до конца мая. Заявки могут подать только организации, внедряющие ПО. Участие в конкурсе может принять как единый заказчик проекта, так и консорциум заказчиков (объединение компаний в целях софинансирования совместной доработки решения для общего использования).

Другие материалы рубрики

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman

Единственная российская микроэлектронная фабрика-фаундри сократила прибыль почти вдвое

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

Государство конфисковало ряд российских ИТ-активов по делу об экстремизме инвестора Александра Галицкого

Расходы «Аренадаты» на персонал выросли в полтора раза. Компания хочет стабилизировать рост команды

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Карта рынка: Системы управления виртуализацией
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация телеком-отрасли
ОБЗОР Провайдеры резервного облачного копирования (BaaS) 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Российские цифровые экосистемы 2026
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/