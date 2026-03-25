Исторические документы Выборгского архива оцифруют на планетарном сканере «ЭларСкан»

«Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» получил планетарный сканер «ЭларСкан А1-600КС». Новое оборудование усилит работу по оцифровке фондов, в составе которых, в том числе, карты, чертежи, фотодокументы, военные переписки и подшивки газет на русском, финском и шведском языках. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Специфика архивных фондов предъявляет высокие требования к оборудованию: значительную часть коллекции составляют крупноформатные и сшитые оригиналы с хрупкими переплётами, не допускающими полного раскрытия. Планетарная конструкция сканера обеспечивает бесконтактную съёмку, что принципиально важно при работе с ветхими и исторически ценными материалами. «ЭларСкан А1-600КС» рассчитан на работу с оригиналами толщиной до 30 см и весом до 50 кг, а трансформируемая колыбель обеспечивает сканирование как в плоском режиме с полным раскрытием, так и в V-образном для документов, требующих бережного обращения с переплетом.

Программное обеспечение «СканИмидж» в своей Профессиональной версии берет на себя значительную часть операций, которые традиционно выполнялись вручную. Автоматическое кадрирование по границам оригинала, коррекция перекоса при неточном размещении документа, выравнивание геометрии страниц после V-образного сканирования, отсев пустых листов — все эти функции выполняются в фоновом режиме без остановки процесса. Засветы и отклонения яркости также обрабатываются автоматически.

Оба решения входят в соответствующие реестры отечественного ПО и оборудования: сканеры «ЭларСкан» — в реестр российской электронной продукции Минпромторга, «СканИмидж» — в единый реестр российского ПО Минцифры. Применение сертифицированных отечественных решений при оцифровке государственных архивных фондов обеспечивает технологический суверенитет и исключает риски, связанные с использованием иностранного программного и аппаратного обеспечения.

Оцифровка архивных фондов средствами отечественных разработчиков — не только вопрос технологического суверенитета, но и долгосрочная гарантия сохранности исторической памяти. Документы, которые ранее были доступны лишь в читальном зале, получат цифровую жизнь и вместе с ней принципиально иной масштаб доступности для исследователей, краеведов и других пользователей.

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/