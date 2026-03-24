CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Минстрой России предложил регионам цифровизировать процесс сбора и обработки заявлений граждан пострадавших при ЧС

Минстрой России предложил регионам цифровизировать процесс сбора и обработки заявлений граждан пострадавших при ЧС. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

Подготовку к пожароопасному сезону и паводкоопасному периоду 2026 г. обсудили на заседании Правкомиссии под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием Первого замминистра строительства и ЖКХ России Александра Ломакина.

Минстроем России проводится работа по предоставлению из федерального бюджета средств регионам на представление мер социальной поддержки гражданам, жилье которых повреждено или утрачено при федеральных, межрегиональных и региональных чрезвычайных ситуациях.

«Данная работа зачастую имеет затяжной характер, так как заявления от граждан собираются муниципалитетами, а общие перечни жилья и списки граждан проходят согласование в территориальных органах Росреестра и МЧС в ручном режиме. Отсюда возникает основной вопрос в организации господдержки по линии Минстроя России для пострадавших от ЧС граждан, чье жилье повреждено или утрачено. Основная идея заключается в сокращении процедур и длительных сроках согласования выплат», — сказал Первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

В связи с этим, для повышения эффективности деятельности Минстроем направлено предложение в Правительство России о переводе регионами процесса сбора и обработки заявлений пострадавших при ЧС граждан на портал «Госуслуги». Данная инициатива поддержана МЧС России.

В настоящее время, по поручению Аппарата Правительства России данная инициатива отрабатывается Минстроем совместно с Аналитическим центром при Правительстве России, МЧС, Минэкономразвития и Минцифры.

После урегулирования всех юридических процедур в данном вопросе, подготовки и наладки цифрового регламента, организации технической поддержки и проведения проверочного тестирования, предлагается Приморскому краю, Оренбургской и Тюменской областям с I квартала 2027 г. начать переводить процесс приема заявлений от граждан на «Госуслуги».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

