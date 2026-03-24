190 медицинских информационных систем интегрированы с платформой N3.Health

C платформой N3.Health, разработанной компанией «ЭлНетМед», интегрированы 190 информационных систем для частной медицины (МИС, ЛИС) – от решений крупнейших вендоров до продуктов региональных разработчиков. Эти системы используются в многопрофильной медицине, лабораторной диагностике, стоматологии, офтальмологии, косметологии, для медицинских осмотров и в санаторно-курортном направлении. Об этом CNews сообщил представитель «ЭлНетМед».

Платформа N3.Health является официальным оператором ЕГИСЗ с 2019 г. и обеспечивает выгрузку данных от коммерческого сегмента медицины на федеральный уровень ЕГИСЗ, в региональные ГИС и специализированные подсистемы ВИМИС. Ежемесячно через N3.Health выгружается более 2,5 млн электронных медицинских документов.

Благодаря интеграции частные клиники, лаборатории, офтальмологические, косметологические и стоматологические центры могут оперативно передавать по защищенным каналам связи данные об оказанной медицинской помощи в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и региональные информационные системы.

N3.Health упрощает передачу сведений в ЕГИСЗ, не требует дополнительных затрат на ИТ-инфраструктуру, обеспечивает безопасный обмен данными и соответствие законодательным нормам, а также позволяет формировать единую медицинскую карту пациента из данных разных медучреждений.

Документы могут автоматически маршрутизироваться на федеральный и региональный уровни ЕГИСЗ или передаваться другим контрагентам – например, страховым компаниям для предоставления медицинских сведений по страховому случаю.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Помимо работы с ЕГИСЗ, N3.Health обеспечивает обмен данными между участниками рынка. В настоящее время в контур включено более 9,5 тыс. медицинских организаций по всей России – клиники и их филиалы, лаборатории, референс- и диагностические центры. В частности, в сфере лабораторной и инструментальной диагностики это позволяет контрагентам обмениваться заявками и результатами исследований в электронном виде – независимо от того, в какой точке России они находятся.

Разработчики МИС также используют интеграции с N3.Health для предоставления клиникам доступа к дополнительным цифровым сервисам, например, телемедицине, онлайн-записи и электронному подписанию документов с пациентами. За первые месяцы 2026 г. уже 5 МИС поддержали интеграцию с сервисом N3.Health СЭП для работы с документами и информированными добровольными согласиями пациентов в электронном виде.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Торговля лекарствами и ПВЗ из-под палки: власти подготовили закон о спасении «Почты России»

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Texas Instruments

Россия запустила первую группировку спутников для создания лучшей версии Starlink

Российские ученые получили американский патент на ИИ для исключения галлюцинаций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Карта рынка: Системы управления виртуализацией
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация телеком-отрасли
ОБЗОР Провайдеры резервного облачного копирования (BaaS) 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Российские цифровые экосистемы 2026
