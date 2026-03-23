CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация закупок 2026»

ИТ-издание CNews приглашает вас принять участие в конференции «Цифровизация закупок 2026», которая состоится 14 апреля 2026 г.

Выступят с докладом:

Российский рынок

  • Какая доля закупок в России осуществляется через электронные торговые площадки (ЭТП)?
  • Как государственные электронные площадки влияют на стандарты и тренды коммерческих закупок?
  • Какие отрасли бизнеса в России являются наиболее цифровизированными в части закупочной деятельности?
  • Насколько активно малый и средний бизнес вовлечен в цифровые закупки, в том числе как поставщик на крупных площадках?
  • Каким образом интеграция с государственными информационными системами (ЕИС) меняет ландшафт рынка?

Технологии и решения

  • Какие технологии являются самыми востребованными в российских решениях для закупок?
  • Какие системы управления цепочками поставок (Supply Chain Management) предлагают российские разработчики?
  • Насколько востребованы системы управления взаимоотношениями с поставщиками (Supplier Relationship Management)?
  • Как искусственный интеллект используется для автоматизации закупочных процессов?
  • Какие инновационные функции отечественных закупочных платформ можно считать уникальными или прорывными?
  • Насколько активно российские компании используют электронные каталоги и B2B-маркетплейсы для стандартизированных товаров?
  • Насколько активно развивается рынок сервисов для закупок (SaaS-модели), и как это влияет на доступность решений для МСБ?

Проекты и кейсы

  • Какие основные цели преследуют российские компании при цифровизации закупочной деятельности?
  • Кто является крупнейшими игроками на российском рынке цифровых закупок (ЭТП, разработчики ПО, интеграторы)?
  • Какие крупные заказчики имеют собственные развитые цифровые закупочные системы?
  • Какую роль играет интеграция систем управления закупками с внутренними ERP-системами и системами электронного документооборота?
  • Какие функции или модули систем e-Procurement наиболее востребованы у российских специалистов по закупкам?
  • Как меняются требования пользователей к интерфейсу и удобству мобильных приложений для управления закупками?

Сложности цифровизации

  • Насколько российский рынок цифровых закупок зрелый по сравнению с мировыми рынками?
  • Какие барьеры или вызовы замедляют процесс цифровизации закупок в России?
  • Какие самые важные метрики используют российские CPO для оценки эффективности цифровых инициатив?
  • Какие новые риски возникают в связи с полной цифровизацией закупок?

Будущее цифровых закупок

  • Каковы прогнозы развития российского рынка цифровых закупок на ближайшие 3–5 лет?
  • Как российские компании будут использовать цифровизацию закупок для обеспечения устойчивости цепочек поставок в условиях кризисов?
  • Как цифровизация поможет снизить коррупционные риски и повысить прозрачность закупочных процедур в России?
  • Каким будет идеальный цифровой процесс закупки в России через пять лет?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, уже использующих электронные закупки или планирующие их использовать, электронных торговых площадок, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения, а также аналитики и независимые эксперты.

цифровизация

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/