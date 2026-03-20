МТС обеспечила безопасной цифровой инфраструктурой школы Калининградской области

МТС совместно с Министерством цифровых технологий и связи Калининградской области реализовала проект по созданию ИТ-инфраструктуры в школах региона. Работы проводились в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» за счет федеральной субсидии.

В рамках проекта 45 школ Калининградской области были оборудованы системами видеонаблюдения и точками доступа с безопасной передачей данных. Оборудование установлено на главных и запасных входах в образовательные учреждения. Антивандальные камеры осуществляют съёмку высокого разрешения с широким углом обзора, в том числе ночью, и передают изображение в единую информационную систему, объединяющую образовательные учреждения региона. Установленное оборудование предоставляет возможность в будущем интегрировать различные решения для видеоаналитики, чтобы оперативно реагировать на различные внештатные ситуации благодаря автоматизированным системам уведомления соответствующих служб.

«Современная цифровая образовательная среда— это, прежде всего, инструмент выравнивания образовательных возможностей. Наша цель — сделать так, чтобы каждый школьник, вне зависимости от того, живет он в областном центре или в отдаленном поселке, имел доступ к передовым знаниям, лучшим учебным платформам и современному оборудованию. Мы создаем единую экосистему, которая делает обучение для калининградских школьников интерактивным и доступным. Это фундамент подготовки кадров для нашей региональной экономики. Особое внимание уделяем модернизации систем видеонаблюдения для повышения безопасности школьного процесса», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Сегодня видеонаблюдение и видеоаналитика становятся частью цифровой инфраструктуры безопасности в самых разных сферах — от образовательных учреждений до городской и коммерческой инфраструктуры. Мы видим устойчивый рост спроса на такие решения со стороны организаций региона. По нашим данным, за прошлый год Калининградская область оказалась в лидерах по приросту инвестиций в системы интеллектуального видеонаблюдения на Северо-Западе. Проект по цифровизации систем безопасности школ на территории всего региона – один из первых в России, и накопленная МТС экспертиза сделала возможной его реализацию в таком масштабе», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

