«Госуслуги Моя школа» — новые функции для учеников и родителей

Актуальное расписание, домашние задания, оценки и похвала за успехи — бесплатное приложение «Госуслуги Моя школа» установили уже более 9 млн школьников и их родителей. Ежедневно в него заходит до 1,5 млн человек. Чтобы сервис был еще удобнее, в него добавили новые функции. Сейчас они есть только у части пользователей, но в ближайшее время будут у всех. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что нового

«Где ребенок». Родители могут увидеть на карте в приложении местоположение своих детей. Для этого каждый ребенок должен разрешить отслеживание геолокации в своем аккаунте. Информация доступна только родителю и ребенку

Расписание, оценки и домашние задания — в колонке «Алиса». Достаточно сказать «Алиса, запусти навык "Госуслуги Моя школа"»

Списки дел. Можно создавать чек-листы для себя и семьи — с временем и описанием, чтобы ничего не потерялось

Отчеты для родителей раз в две недели. Включают опоздания, пропуски и их причины, оценки по предметам, а также динамику среднего балла относительно прошлого отчета

«Госуслуги Моя школа» делают взаимодействие школы, родителей и учеников более открытым. Родители получают больше инструментов для поддержки ребенка, школьники — удобные сервисы для учебы и организации времени, а школы — канал для оперативной обратной связи.

Использование приложения — добровольное. Доступ к информации есть только у родителя и ребенка. Сведения из школы отображаются исключительно с их согласия.

Другие материалы рубрики

Минпромторг массово штрафует микроэлектронику в России. Производители боятся банкротства

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Цифровизация телеком-отрасли
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Провайдеры резервного облачного копирования (BaaS) 2026
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские цифровые экосистемы 2026
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Виртуальные АТС 2026
