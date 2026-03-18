«Госуслуги Моя школа» — новые функции для учеников и родителей

Актуальное расписание, домашние задания, оценки и похвала за успехи — бесплатное приложение «Госуслуги Моя школа» установили уже более 9 млн школьников и их родителей. Ежедневно в него заходит до 1,5 млн человек. Чтобы сервис был еще удобнее, в него добавили новые функции. Сейчас они есть только у части пользователей, но в ближайшее время будут у всех. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что нового

«Где ребенок». Родители могут увидеть на карте в приложении местоположение своих детей. Для этого каждый ребенок должен разрешить отслеживание геолокации в своем аккаунте. Информация доступна только родителю и ребенку

Расписание, оценки и домашние задания — в колонке «Алиса». Достаточно сказать «Алиса, запусти навык "Госуслуги Моя школа"»

Списки дел. Можно создавать чек-листы для себя и семьи — с временем и описанием, чтобы ничего не потерялось

Отчеты для родителей раз в две недели. Включают опоздания, пропуски и их причины, оценки по предметам, а также динамику среднего балла относительно прошлого отчета

«Госуслуги Моя школа» делают взаимодействие школы, родителей и учеников более открытым. Родители получают больше инструментов для поддержки ребенка, школьники — удобные сервисы для учебы и организации времени, а школы — канал для оперативной обратной связи.

Использование приложения — добровольное. Доступ к информации есть только у родителя и ребенка. Сведения из школы отображаются исключительно с их согласия.