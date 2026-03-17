Что умеет ИИ в урологии? Команда урологов Сеченовского Университета впервые в мире провела мета-анализ ИИ-ресурсов для генетического профилирования рака простаты

В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета впервые в мире провели мета-анализ систем искусственного интеллекта, которые предназначены для решения различных клинических задач в урологии. На основании результатов исследования планируется оценить сегмент ИИ-сервисов и разработать свой эффективный продукт. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Сегодня, по мнению, врачей-онкоурологов онкологические заболевания становятся очень специфичными, и общий подход к лечению всех пациентов больных, например, раком простаты не эффективен. «Очевидно, что врач самостоятельно не может проанализировать все генетические особенности рака предстательной железы. Поэтому во всем мире идет активная разработка систем искусственного интеллекта, которые могли бы анализировать генетический профиль пациентов с раком простаты, дифференцировать его генетические разновидности, а также помогать врачу в подборе персонализированной терапии для больного», — сказал Евгений Шпоть, заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета.

Команда урологов Первого МГМУ провела мета-анализ систем искусственного интеллекта из разных стран, чтобы оценить возможности ИИ в распознавании разных видов рака предстательной железы и действительно ли он может помочь клиницисту в решении его задач. По словам эксперта, данный анализ – это первый шаг к разработке собственного ИИ-сервиса на базе Института урологии. Он позволит оценить сегмент ИИ-разработок и тренды его развития.

В выборку было включено пятнадцать систем ИИ из Китая, Южной Кореи, Германии, Франции, Испании. Они используются для разных целей – от оценки риска развития рака предстательной железы до прогнозирования рецидива заболевания. «Согласно исследованию, средняя эффективность проанализированных ИИ-систем – около 80% в зависимости от задачи. Наиболее успешно он «предсказывает» клинический риск развития рака простаты, ответ заболевания на терапию», — сказал Марк Тараткин, научный сотрудник Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета.

Статья с результатами исследования «Искусственный интеллект в диагностических, прогностических и предиктивных геномных биомаркерах рака предстательной железы: готов ли он к широкому применению?» была опубликована одним из ведущих урологических журналов Urologic Oncology (США), а также новостным агрегатором Uro Today (США).

«Публикация статьи на данных информационных ресурсах означает высокую международную оценку исследования, проведенного российскими специалистами. Институт урологии и репродуктивного здоровья человека в очередной раз продемонстрировал свою экспертизу на мировом уровне. Результаты мета-анализа открывают возможности для создания более совершенных ИИ-инструментов, которые будут помогать врачам-урологам на качественно новом уровне, как в России, так и за рубежом», — сказал Евгений Шпоть.

