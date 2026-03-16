«Контур.Диадок» настроил интеграцию с мобильным приложением «Госключ»

Теперь пользователи смогут подписывать документы со своего смартфона. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Госключ» — бесплатное мобильное приложение, разработанное при участии Минцифры. С помощью него любой человек может бесплатно выпустить усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись и подписывать ей документы на своем телефоне одним касанием.

Теперь возможность подписания «Госключом» интегрирована в веб-версию «Диадока». На данном этапе это доступно только сотрудникам организаций с сертификатом квалифицированной электронной подписи (КЭП) физического лица: они могут использовать приложение для подписания документов из «Диадока», не привязываясь к рабочему компьютеру с криптопровайдером.

Чтобы подписывать документы, полученные из «Диадока», нужно установить «Госключ» на смартфон и получить сертификат КЭП. Далее добавить в веб-версию «Диадока» сертификат «Госключа» и начать работу с документами.

Поддержка «Госключа» в «Контур.Диадоке» будет расширяться, чтобы охватить все возможные сценарии работы пользователей. В ближайших планах: интеграция «Госключа» в модуль «»; API для интеграции; возможность подписания документов «Госключом» в мобильном приложении «Диадока»; регистрация и подписание с помощью «Госключа» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Диадок»: «Можно выделить несколько преимуществ для пользователей «Диадока» после интеграции с «Госключом». Сертификат квалифицированной электронной подписи в «Госключе» выпускают бесплатно, что позволяет компаниям снизить расходы. Выпуск подписи для нового сотрудника занимает несколько минут. Для компаний с сотрудниками на удаленке плюсом станет и возможность подписания документа из любой точки мира, так как КЭП «Госключа» можно выпустить при наличии подтвержденной биометрии или загранпаспорта нового образца».

