Поиском бивней мамонта в Якутии займется искусственный интеллект

В Якутии стартовала разработка уникального автоматизированного технологического комплекса для поиска бивней мамонта. Работа начнется в рамках проекта «Разработка технологии поиска скоплений мамонтовых бивней геофизическими методами с использованием искусственного интеллекта». Проект под названием «Плейстоцен» реализуется отделом изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии и объединяет десятки ученых — геофизиков, палеонтологов и ИT-специалистов из Москвы и республики. Об этом CNews сообщили представители Республики Саха (Якутия) в Москве.

В основе технологии лежит симбиоз геофизических методов разведки и искусственного интеллекта. Разработка представляет собой роботизированную платформу, которая сможет передвигаться по местности, собирать данные с различных датчиков и с высокой точностью определять местоположение костного материала в толще мерзлых грунтов. Для анализа полученной информации будет использован искусственный интеллект.

Как пояснил руководитель рабочей группы, д.б.н. Альберт Протопопов, проект призван решить давнюю проблему: отсутствие точных данных о запасах мамонтовых бивней препятствует признанию этого материала полезным ископаемым.

«То, что до сих пор нет конкретных данных по возможным запасам мамонтовых бивней, очень усложняет работу по признанию этого материала полезным ископаемым, что, в свою очередь, не позволяет вывести добычу мамонтовой кости в правовое поле. Мы рассчитываем, что запуск нашего комплекса позволит снять этот барьер», — сказал он.

В проекте заинтересованы не только ученые, но и предприниматели, занимающиеся добычей бивней. Для них важна прикладная функция комплекса — способность точно определять места скоплений мамонтовых бивней в толще мерзлых грунтов, что сделает промысел более эффективным. Заказчиками работ с использованием АТК в будущем могут стать как частные структуры, так и государственные учреждения.

Проект будет реализован с использованием гранта от Российского научного фонда (РНФ) — некоммерческой организации, созданная по инициативе Президента России Владимира Путина для финансовой и организационной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований.

Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя поддержку научных инициатив, подчеркнул важность интеллектуальных ресурсов для развития региона и страны в целом. «Якутия сегодня самым активным образом вовлечена в общегосударственную повестку: создание транспортных коридоров и коммуникационных систем, наращивание промышленных мощностей на Дальнем Востоке и глобальную конкуренцию в Арктике Фундаментом для достижения целей и перспективного развития республики, увеличения вклада в развитие страны должна быть наша наука», — сказал глава республики.

Разработка комплекса «Плейстоцен» рассчитана на три года. Ученые отмечают, что конкретные результаты можно будет оценить через два года, а к концу срока проекта они рассчитывают получить готовый рабочий образец.

