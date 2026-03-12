ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга

Результаты анализа рынка труда в нефтехимическом секторе Омской области для Минпромторга России выполнили специалисты Института анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского государственного университета (ТГУ) . Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data)

По его словам директора Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслава Гойко, аналитики изучили вакансии в химической отрасли Омской области, опубликованные с 2023 по 2026 г. на популярных российских сайтах для поиска работы и кадров, – это 9,52 тыс. предложения о работе. Также команда проекта проанализировала информацию о количестве зачисленных в вузы и ссузы и трудоустроенных выпускниках по направлениям химии и новых материалов.

«Итоги анализа собраны в интерактивном дашборде – этот инструмент дает подробную информацию по компаниям, подотраслям, группам вакансий, опыту работы соискателей, зарплатах и других характеристиках вакансий. Благодаря интеграции данных о вакансиях и выпускниках дашборд наглядно демонстрирует разрыв между спросом и предложением», – сказал Вячеслав Гойко.

Он отметил, что в Омской области существует дисбаланс между спросом на специалистов из ссузов и химиков из вузов: количество вакансий для лаборантов (с дипломом о среднем профессиональном образовании, СПО) превышает количество вакансий для химиков (с дипломом о высшем образовании). Данные показывают, что в регионе только 17% вакансий требуют химического образования, а 83% относятся к рабочим специальностям и профессиям СПО.

Как отметил директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов, это подчеркивает необходимость налаживания взаимодействия между образованием и рынком труда: «Необходимо синхронизировать промышленность, Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования в рамках нашего национального проекта. Дашборд необходим для планирования подготовки кадров. Анализ рынка труда помогает университетам, промышленным компаниям и органам власти лучше понимать кадровую ситуацию в отрасли и взаимодействовать между собой. На основе полученной информации образовательные организации могут корректировать свои программы, а бизнес и региональные власти – планировать кадровую политику».

Как рассказал Вячеслав Гойко, исследование проводилось с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных. Анализ омского рынка труда выполнен на основе разработанной в институте модели оценки региональной потребности в кадрах химических предприятий. Модель создали в 2025 г. на примере Волгоградской области. До конца 2026 г. аналитики планируют исследовать еще семь ключевых субъектов страны в рамках реализации нацпроекта «Химия и новые материалы». Полученные результаты помогут регионам донастроить существующие системы подготовки кадров.

Некоторые итоги. Работодатели

Алгоритмы искусственного интеллекта помогли выявить востребованные профессии и навыки, анализировать структуру спроса на специалистов, уровень зарплат, требования работодателей и динамику рынка труда в различных регионах и отраслях.

В тройку лидеров по количеству вакансий для химиков в Омской области вошли: нефтехимические заводы (НХЗ, 29,03% от общего количества объявлений), изделия из пластмасс (17,55%), шины (8,53%).

В сегменте НХЗ основные кадровые запросы исходят от АО «ГК “Титан”», ООО «Омсктехуглерод». Среди производителей изделий из пластмасс наиболее активны «Группа “Полипластик”», ООО «Омский завод литьевых пластмасс» и ООО «Сибирская полимерная компания». В шинном производстве ключевым работодателем выступает АО «Кордиант». Наибольшее количество вакансий региона сосредоточено в Омске (85,27%) и Ямане (13,02%).

С 2023 по 2026 г. работодатели опубликовали 1,1 тыс. вакансий с релокацией – это работа в компаниях, которые не имеют производственных мощностей в Омской области. Наибольшее количество предложений у СИБУРа – 1009 вакансий на объектах в Казани, Тобольске, Нижневартовске, Свободном, Томске, Дзержинске, Перми и других городах.

Профессиональные роли и навыки

На первом месте по количеству вакансий стоят предложения по рабочим профессиям – 42,17% объявления о поиске операторов, техников, механиков, слесарей, монтеров, монтажников. Они требуются на НХЗ (28,65%), в производстве изделий из пластмасс (26,76%) и синтетического каучука (9,43%).

На втором месте – вакансии для специалистов с химическим средним профессиональным образованием. Они составляют 12,55% от общего количества – это лаборанты, аппаратчики, наладчики, контролеры качества. Их приглашают на работу на НХЗ (12,8%), в производство изделий из пластмасс (9,85%) и компании фармацевтической химии (9,67%).

Третье место – вакансии для специалистов с химическим высшим образованием. Они представлены в 6,07% вакансий – это химики, технологи, химики-инженеры, инженеры-технологи. Наиболее часто они требуются на НХЗ (11,11%), в производстве шин (5,93%) и синтетического каучука (5,93%).

Далее в списке вакансии для административно-управленческого персонала и ИT-специалистов – 24% (руководители, менеджеры, разработчики, программисты), а также вакансии для инженерно-технического персонала – 14,81% (инженеры-проектировщики, строители и другие специалисты).

Детализация вакансий химического профиля показала, что только 17% из них требуют от кандидатов профильного химического образования, остальные 83% доступны соискателям с другим образованием.

Наиболее востребованные профессиональные роли для людей с химическим образованием следующие: лаборанты – 39,26% от всех таких вакансий, химики (включая инженеров и технологов) – 33,44%, аппаратчики – 17,59%, контролеры качества – в 5,02%, наладчики – в 4,40%. В пятерку наиболее часто указываемых навыков в вакансиях для специалистов с химическим образованием входят: химический анализ (7,69%), проведение лабораторной диагностики (4,84%), проведение испытаний образцов (4,12%), отбор проб (3,04%) и контроль качества (2,88%).

Кандидаты

Более половины предложений (56,5%) ориентированы на кандидатов с опытом работы 1-3 года, 33,4% – на специалистов без опыта работы, 9,2% – 3-6 лет, 0,9% – опыт работы более 6 лет. Среди молодых специалистов без опыта работы и с опытом 1-3 года востребованы лаборанты (42,7%), химики (включая инженеров и технологов, 29,34%), аппаратчики (19,28%), контролеры качества (4,34%), наладчики (4,06%), научные сотрудники/преподаватели (0,28%).

Выпускники вузов и ссузов

Исследование нефтехимического сектора Омской области показало также, что ключевыми центрами высшего химического образования в регионе выступают Омский государственный технический университет, классический университет им. Ф.М. Достоевского, аграрный университет им. П.А. Столыпина и медицинский университет. Здесь преобладают бюджетные места – 95%. К 2025 г. прием студентов увеличился по сравнению с 2020 г., тогда как выпуск демонстрирует снижение относительно уровня 2020 г.

Динамика трудоустройства демонстрирует стабильно высокие показатели у выпускников-фармацевтов – 100% выпускников трудоустроено. Среди химиков и технологов уровень занятости составляет 96,78% и 91,72% соответственно. Показатели трудоустройства выпускников-агрохимиков снизились с 95,24% в 2020 г. до 71,43% в 2024.

Ключевые организации в системе среднего профессионального образования региона — это Омский промышленно-экономический колледж, колледжи при ОмГТУ и ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, а также Омский аграрно-технологический колледж, Университетский колледж агробизнеса ОмГАУ, Калачинский аграрно-технический техникум и Омский техникум мясной и молочной промышленности. Медицинские кадры готовит Колледж ОмГМУ.

В этих учреждениях отмечается рост приема и выпуска студентов по химическим направлениям к 2025 г. относительно 2020 г. Обучение на бюджете составляет 84% места, на контрактной основе – 16%. Уровень трудоустройства выпускников по направлению «Химические технологии» демонстрирует ежегодные колебания: наиболее высокий показатель зафиксирован в 2021 году – 91,11%, а минимальное значение пришлось на 2023 г. – 70,15%. По итогам 2024 г. доля трудоустроившихся составила 75,47%.

