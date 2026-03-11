CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Отечественный ИИ помог найти более 5 тыс. преступников и пропавших людей в Новосибирской области

Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта, созданная компанией NtechLab, оказала содействие в розыске более 5000 людей в Новосибирской области за три года применения. Среди найденных – преступники, а также пропавшие граждане, в том числе пожилые и дети. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Система видеоаналитики Find Face Multi используется в регионе в рамках АПК «Безопасный город». Решение позволяет обнаружить пропавшего человека или преступника. Алгоритм анализирует видеопоток с городских камер, расположенных в местах массового скопления людей, на транспортной инфраструктуре, на улицах и площадях города, а также в госучреждениях. Точность распознавания составляет более 99,9%, а на анализ у системы уходят доли секунды.

За три года применения Find Face Multi в Новосибирской области удалось найти более 5 тыс. лиц, которые находились в розыске. Только в 2025 г. с помощью ИИ правоохранителям области удалось задержать почти 3 тысячи преступников, что на 60% больше, чем по результатам 2024 г. Кроме того, за прошлый год благодаря нейросетевым технологиям NtechLab в регионе нашли более 130 детей.

«Новосибирская область широко применяет новейшие технологии в различных сферах, в том числе и в безопасности. Важно также понимать, что даже сам факт наличия видеоаналитики в том или ином регионе повышает уровень безопасности. Человек, зная, что его можно выявить благодаря ИИ-решениям, всерьез задумается, совершать ему противоправное действие или нет», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

«К системе биометрической аналитики в Новосибирской области подключено более 1,2 тысячи камер. Мы продолжаем внедрение ИИ для повышения уровня безопасности жителей, эффективного управления городским хозяйством, «умного» управления транспортными потоками и дорожным движением», – отметил заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков.

Система распознавания лиц и силуэтов компании NtechLab работает в крупнейших российских городах, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской, Самарской областях, а также в ЯНАО, Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае.

