CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Системное ПО
|

ФГБУ «НМИЦ гематологии» переходит на защищённую платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro

Национальный медицинский исследовательский центр гематологии (ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России) завершил внедрение российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro. Решение обеспечило учреждению надежную систему корпоративной почты, календарей и задач для 1,2 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщил представитель CommuniGate Pro.

Перед центром стояла задача внедрить современную систему корпоративных коммуникаций, обеспечивающую непрерывность внутренних коммуникационных процессов и соответствующую базовым требованиям к защите медицинских данных в части используемого программного обеспечения.

Платформа была развёрнута на виртуальном сервере, созданном в среде виртуализации «Брест». Виртуализация позволила оптимально распределить вычислительные ресурсы, обеспечить изоляцию среды выполнения и упростить резервное копирование данных. Решение соответствует требованиям к защите информации и поддерживает необходимые уровни доступности сервиса.

Внедрение проходило в несколько этапов. На первом этапе был проведен аудит текущей инфраструктуры и проектирование новой системы. Затем настроены почтовые сервисы, служба каталогов, политика безопасности и резервного копирования, а также проведена интеграция с внутренними информационными сервисами и остальной ИТ-инфраструктурой организации.

Внедрение было выполнено без перебоев в работе внутренних служб учреждения и не потребовало изменений в пользовательских процессах. После завершения внедрения специалисты центра прошли обучение для самостоятельного сопровождения платформы CommuniGate Pro внутри своего ИТ-контура.

Сегодня система обеспечивает достаточный набор функций для корпоративных коммуникаций: электронную почту, календарь, задачи и контакты. Платформа позволяет сотрудникам обмениваться информацией, обеспечивать совместную работу в CommuniGate Pro, а также синхронизировать данные с мобильными устройствами.

В результате внедрения ФГБУ «НМИЦ гематологии» получило современную почтовую инфраструктуру. Система повысила устойчивость и управляемость коммуникаций, объединив почту, календари и внутренние сервисы в едином ИТ-контуре учреждения. Использование полностью российского решения стало важным шагом на пути к обеспечению цифрового суверенитета центра.

«В нашей работе любые задержки и сбои недопустимы, так как от этого зависит здоровье, а иногда и жизнь пациентов. Поэтому для нас критически важно иметь надежную и безопасную платформу коммуникаций. Работа медицинского персонала и научно-исследовательских подразделений также зависят от бесперебойной работы коммуникационной инфраструктуры организации. CommuniGate Pro позволила нам создать именно такую платформу: гибкую, современную и независимую от иностранных поставщиков», – отметил Дмитрий Баракшаев, советник управления по развитию ИТ и ИБ ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

«НМИЦ гематологии предъявляет высочайшие требования к безопасности и устойчивости своих систем, и мы рады, что CommuniGate Pro стала технологической основой коммуникационной среды центра. Наше решение сертифицировано ФСТЭК по пятому уровню доверия, что гарантирует организациям российское происхождение и высокую степень информационной безопасности нашего продукта», – сказал Антон Шпорт, директор коммерческого департамента CommuniGate Pro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

Конференция CNews «Лоу-код/Ноу-код 2026» состоится 28 апреля. Открыта регистрация

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Сорвана поставка аэроскопов для комплексов борьбы с БПЛА. Виноват бывший продавец Ozon

Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг» и интернет-банков с помощью обратных звонков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
CNEWS TV В элитном доме Москвы запустили роботов для доставки посылок
ОБЗОР Провайдеры резервного облачного копирования (BaaS) 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
ОБЗОР Российские цифровые экосистемы 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Виртуальные АТС 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Рынок ПАК
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837