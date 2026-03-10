CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

VK и АНО «Цифровая экономика» запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» о безопасности в мессенджерах

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дают старт новому сезону просветительского проекта «Цифровой ликбез». Для школьников 1-11 классов со всей России и стран СНГ пройдет урок по теме «Безопасное общение в мессенджерах». Об этом CNews сообщили представители VK.

Главными героями урока выступают персонажи подводного города Нижнефорельска — блогер Антон Корюшкин и его одноклассница Белуха Оля. Вместе с ними учащиеся узнают, как настроить безопасный вход в мессенджер с помощью двухфакторной аутентификации, для чего нужен «Безопасный режим», а также как набор настроек «Семейная защита» помогает родителям обеспечить приватность для своих детей.

Материалы урока верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Для педагогов подготовлен комплект методических материалов, который позволит провести занятие по теме «Безопасное общение в мессенджерах» в классах с любым уровнем технического оснащения — как с использованием компьютеров, так и без них.

К новому сезону «Цифрового ликбеза» в образовательном пространстве «Сферум» в Mах разработан квест в мини-приложении «Путь в сети», которое помогает развивать навыки информационной безопасности у школьников. Учащиеся могут выбрать героя и проходить задания, основанные на реальных ситуациях. Игровая механика поможет им узнать, к каким последствиям приводит любой поступок в сети.

«Просветительский проект «Цифровой ликбез» — это часть системной работы Минцифры России по повышению уровня цифровой грамотности населения и формированию культуры безопасного поведения в цифровой среде. В условиях стремительного роста онлайн-коммуникаций мессенджеры нередко становятся инструментом мошенничества и распространения недостоверной информации. Новый сезон проекта, посвященный правилам безопасности в мессенджерах, поможет пользователям научиться защищать персональные данные и освоить основные принципы безопасного общения в интернет-пространстве», – сказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Школьникам необходимо знать о современных технологиях, цифровой безопасности и грамотности. В новом сезоне «Цифрового ликбеза» на примере технологий мессенджера Mах мы знакомим учащихся с такими инструментами, как «Безопасный режим», «Семейная защита» и двухфакторная аутентификация. Важно, чтобы такие проекты были интерактивными: ребята смогут закрепить полученные знания в игровой форме в приложении Сферума в Mах, выполняя задания и проверяя, насколько хорошо они усвоили материал», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

«Сегодня мессенджеры стали ключевым каналом коммуникации для миллионов граждан, включая детей и подростков. Именно поэтому так важно с раннего возраста формировать культуру осознанного и безопасного общения в цифровой среде. Проект «Цифровой ликбез» помогает говорить с подрастающим поколением на одном языке, объяснять сложные темы просто и прививать устойчивые навыки цифровой гигиены, которые пригодятся ребятам в будущей профессиональной деятельности и в повседневной практике», – сказала директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект, который помогает детям и взрослым повышать цифровую грамотность и узнавать больше о кибербезопасности в сети. Он объединяет серию образовательных мультипликационных роликов и методические материалы для педагогов, которые можно интегрировать в учебный процесс. Проект реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нового национального проекта «Экономика данных».

