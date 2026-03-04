Автоматизация от «Первого Бита» на 15% повысила эффективность управления учебным процессом вуза и колледжа

Интегратор «Первый Бит» завершил масштабный проект по созданию цифровой экосистемы для Волжского государственного университета водного транспорта (ФГБОУ ВО «ВГУВТ»). Современные решения «1С:Университет» и «1С:Колледж» заменили морально устаревшую самописную информационную систему. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Работы велись с сентября 2023 по ноябрь 2024 года.

Ключевым результатом стало увеличение скорости и качества учета контингента и управления образовательной деятельности на 15%. Расходы на сопровождение и поддержку программного обеспечения сократились на 20%. Дополнительный экономический эффект проявился в снижении операционных расходов на 10%, сокращении сроков исполнения услуг на 15% и уменьшении трудозатрат в различных подразделениях.

Раннее в университете использовалась старая нетиповая автоматизированная система, сложная в обновлении и дорогая в сопровождении. Требовалось выгодное, масштабируемое и высокофункциональное решение на замену, способное охватить управление как высшим, так и средним профессиональным образованием.

Новая цифровая экосистема охватила все ключевые процессы: от планирования учебной нагрузки и управления студенческим составом до учета успеваемости, составления расписания, работы с общежитиями и методической документацией. Особенностью проекта стала необходимость в сжатые сроки перенести данные из исторической системы, сохранив при этом возможность типового сопровождения конфигураций фирмой «1С».

«Нам была важна не просто автоматизация, а создание целостной, удобной и перспективной среды для управления всеми подразделениями – от университета до колледжа. Проект внедрения «1С», реализованный в рамках Стратегии цифровой трансформации университета, позволил консолидировать данные и регламенты работы, что сразу отразилось на скорости принятия решений», – сказал начальник управления информационных технологий ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Иван Тарасов.

Эксперты «Первого Бита» применили методику сбалансированного внедрения, которая позволила гибко управлять этапами работ и расставлять приоритеты. Проект был выполнен с минимальными рисками для бизнес-процессов заказчика. Обучение сотрудников и постоянная поддержка помогли пользователям быстро освоить новый функционал и начать работать в системе с первого дня.

«Уникальность этого проекта – в комплексном подходе к автоматизации двух уровней образования в рамках одного учреждения. Для бесшовного перехода в новую систему наша команда создала специальные инструменты для миграции данных. Активное вовлечение команды заказчика стало ключом к соблюдению сроков и бюджета», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» (офис «Нижний Новгород, на пл. Революции») Александр Белов.

В результате университет получил современную, гибкую и поддерживаемую систему, которую ИТ-специалисты учреждения могут самостоятельно обновлять и адаптировать. Помимо снижения регулярных затрат на поддержку, сопровождение и развитие ИТ-системы, переход на «1С» позволил ВГУВТ сократить рутинную нагрузку на сотрудников, снизить операционные расходы и ускорить процессы. В настоящий момент идет настройка процессов «1С» под задачи университета, перестраиваются процессы университета под «1С», сотрудничество с компанией «Первый Бит» продолжается.