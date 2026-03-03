CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Simetra разработала транспортную модель Красноярска на российской платформе RITM³

Группа компаний Simetra завершила проект по разработке и внедрению информационно-аналитической системы для управления транспортной инфраструктурой Красноярска. В ходе работ специалистами компании реализована транспортная модель города на отечественной платформе RITM³. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Заказчиком проекта выступило муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства», структурное подразделение департамента градостроительства.

Работы включали разработку и запуск транспортной модели города на базе российской платформы RITM³, которая станет основой для дальнейшего развития городской информационно-аналитической системы. Она позволит принимать более обоснованные управленческие решения и обеспечит комплексный подход к планированию транспортной инфраструктуры и развитию пассажирских перевозок.

Транспортную модель планируется применять в том числе для расчетов, связанных с развитием дорог и изменений маршрутной сети, в частности для разработки документов планирования регулярных перевозок пассажиров (ДПРП), а также оценки влияния изменений в организации дорожного движения. Особую ценность данная разработка имеет при определении оптимальной трассировки линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта и, как следствие, новой маршрутной сети городского общественного транспорта.

Отдельно следует отметить возможность оценки влияния градостроительной политики на транспортную инфраструктуру.

«Переход на российскую платформу RITM³ в рамках импортозамещения позволил создать современный инструмент, полностью соответствующий стандартам и требованиям к цифровым системам управления городской инфраструктурой. Благодаря этому Красноярск получает возможность эффективнее планировать развитие транспортной сети и принимать решения на основе точных расчетных данных», — отметил Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения компании Simetra.

«Разработанная транспортная модель позволит точнее оценивать программы комплексного развития территорий с точки зрения их влияния на улично-дорожную сеть города, последствия изменения схем организации движения и планировать развитие транспортной инфраструктуры на основании достоверных расчетов. Это повысит эффективность решений, принимаемых в интересах жителей города, позволит более эффективно использовать денежные средства налогоплательщиков», — сказал Андрей Поляков, начальник отдела транспортного планирования и моделирования МКУ «Управление капитального строительства» Красноярска.

