Анатолий Гарбузов: Карачаровский механический завод разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов

На Карачаровском механическом заводе (КМЗ) ведется разработка системы мониторинга лифтов, позволяющей проводить непрерывный анализ работы оборудования. Технология позволит вести комплексный удаленный мониторинг. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает промышленные предприятия столицы в создании собственных инновационных решений. Внедрение системы предиктивного анализа лифтового оборудования позволит дистанционно отслеживать показатели работы лифтов и обеспечивать их бесперебойное функционирование. Для этого лифтовые шахты и кабины будут оснащены комплексом датчиков и контроллеров, которые обеспечат передачу информации в единый специализированный центр», — сказал Анатолий Гарбузов.

Внедрение системы позволит заранее узнавать о необходимости замены деталей, а также планировать производство и поставку необходимых комплектующих.

«Карачаровский механический завод продолжает разрабатывать собственные высокотехнологичные решения. КМЗ уже внедрил в производство интеллектуальную систему управления лифтами «Альпака», энергоэффективную бесшумную безредукторную лебедку, а также ограничитель скорости центробежного типа», — сказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Систему предиктивного мониторинга планируется внедрить для всех лифтов, которые изготавливаются, устанавливаются и обслуживаются специалистами КМЗ.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет КМЗ пользоваться масштабными налоговыми преференциями, в частности, сниженной налоговой ставкой на прибыль — два процента вместо 25. Сэкономленные средства предприятие направляет на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.

