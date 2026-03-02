CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Студенты смогут получить скидку на проезд в пригородных поездах с помощью Мах

Подтвердить статус студента во время покупки проездного билета и получить скидку можно с помощью Цифрового ID в национальном мессенджере. Пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а кассиру — отсканировать его. Об этом CNews сообщили представители VK.

Технология реализована в регионах присутствия Центральной пригородной пассажирской компании: в том числе в Москве, Московской, Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Смоленской и Курской областях.

Для подтверждения статуса студента на кассе необходимо: зайти в свой профиль в мессенджере Мах, открыть раздел «Цифровой ID», показать QR-код сотруднику.

Ранее Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в учреждениях культуры с помощью национального мессенджера. Подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в музей, театр или галерею можно с помощью QR-кода в профиле Мах.

Цифровой ID — это QR-код в профиле пользователя Мах, с помощью которого можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида.

Создать Цифровой ID могут совершеннолетние граждане России. Динамический QR-код действителен только на том устройстве, на котором он создавался, защищен от скриншотов и обновляется каждые 30 секунд. Доступ к сервису осуществляется только через распознавание лица или по отпечатку пальца владельца телефона.

