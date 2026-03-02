CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Максим Ликсутов: 75 студентов НИУ МИЭТ прошли стажировку в Китае

75 студентов опорного вуза особой экономической зоны «Технополис Москва» НИУ МИЭТ прошли стажировки в ведущих институтах Китая. Так, они воспользовались возможностью программы академического обмена с Пекинским политехническим институтом (BIT), Нанкинским университетом науки и технологий (NJUST) и Шанхайским университетом электроэнергетики (SUEP). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мощная научная и промышленная база столицы, созданная при поддержке города под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина, современная инфраструктура и высокий уровень квалификации специалистов вызывают стойкий интерес китайских партнеров. Так, опорный вуз ОЭЗ МосквыНИУ МИЭТ активно развивает двусторонние отношения с тремя ведущими китайскими университетами. Там прошли стажировку уже 75 студентов, в том числе 21 учащийся – в 2025 г.», – сказал Максим Ликсутов.

Программа обмена действует с 2023 г. В основном в ней принимают участие студенты с направлений «Информатика и вычислительная техника», «Конструирование и технология электронных средств», «Программная инженерия» и «Управление в технических системах». НИУ МИЭТ планирует запуск программ «двойных дипломов» с ведущими вузами КНР, что позволит студентам получать два полноценных документа о высшем образовании – российский и китайский.

Кроме того, в рамках двусторонних отношений на базе кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ в скором времени откроется международная лаборатория интегральных схем и микросистем, созданная совместно с Сианьским университетом электронной науки и техники.

Важную роль в программе сотрудничества с Китайской народной республикой играет «Базовый центр подготовки кадров для микроэлектроники» НИУ МИЭТ, который, в том числе, организовывает зарубежные стажировки для сотрудников вузов и микроэлектронных предприятий со всей России. Так, например, в 2024-2025 гг., российские специалисты проходили программу повышения квалификации в области фотоники и микроэлектроники в ключевых технологических и научных кластерах Шанхая, Нанкина, Ухани и Шэньчжэня.

